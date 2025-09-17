Comencen les primeres Jornades de Cooperació Transfronterera amb l’objectiu d’impulsar l’economia i la competitivitat al Pirineu

Aquesta tarda de dimecres s’ha donat el tret de sortida a les primeres Jornades de Cooperació Transfronterera, un esdeveniment que reuneix representants institucionals, empresarials i del món acadèmic de França, Espanya i Andorra per a reflexionar sobre els reptes compartits i les oportunitats de futur als Pirineus.
En el discurs inaugural, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha evocat les arrels històriques de la cooperació entre els territoris pirinencs i ha subratllat que aquesta cooperació transfronterera ha d’esdevenir una estratègia compartida “per al progrés, la sostenibilitat i la cohesió” d’Andorra, Catalunya i Occitània, amb l’objectiu final de construir un “Pirineu més connectat”.
La titular d’Exteriors també ha assenyalat que l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea serà un instrument fonamental i una “eina eficaç”, perquè permetrà impulsar una col·laboració més estructurada del país amb els territoris de l’entorn.
L’esdeveniment, que se celebra avui i dijous a Andorra la Vella, ha posat l’accent en aquesta primera jornada en la cooperació com a eina de diversificació econòmica. Els participants (els presidents de l’Empresa Familiar Andorrana, la Cambra de Comerç d’Andorra i la Confederació Empresarial Andorrana, així com representants de les cambres de Comerç de Lleida i l’Arieja i els alcaldes de Merens i Organyà), han ressaltat que la col·laboració públicoprivada resulta indispensable per a impulsar el creixement al Pirineu.
Han coincidit que projectes com les Zones Econòmiques Especials (ja s’està treballant en una a Organyà i hi ha una altra proposta d’impulsar-ne una altra a Merens, a l’Arieja), representen accions concretes per a impulsar la competitivitat regional i atraure inversió. Al mateix temps, consideren imprescindible invertir en la millora de les infraestructures de connexió entre territoris per a garantir una cooperació real i efectiva.
En paral·lel, l’ambaixadora per a la Cooperació Transfronterera, Noelia Souque, ha exposat l’important potencial i dinamisme de les zones del Pirineu de l’Alta Garona, Arieja, Pirineus Orientals, Andorra, Lleida i Girona), que aglutinen prop de 3,4 milions d’habitants, 288.000 empreses i generen 136 milions d’euros i 1,5 milions de llocs de treball. El creixement del PIB acumulat entre 2017 i 2022 és del 27,9%.
L’esdeveniment té continuïtat dijous, entre les 9 i les 17 hores amb xerrades sobre la cooperació transfronterera com a motor d’integració europea, com a pilar de les relacions exteriors d’Andorra i el paper que pot jugar l’Acord d’associació amb la UE.