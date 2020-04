Jover descarta reduir l’IGI i vendre part d’Andorra Telecom i FEDA

Algunes de les més cridaneres són les que plantegen reduir l’IGI per un període de temps limitat i obrir una part del capital d’Andorra Telecom i FEDA, en cap cas superior al 49%, a inversors andorrans.

El ministre portaveu, Eric Jover, els ha respost que l’Executiu no preveu cap de les dues propostes. Eric Jover ha adduït que “l’IGI és un element vital de recaptació per al Govern”. Assegura que reduint-lo “no estaríem guanyant en competitivitat però sí perdent significativament recursos per a l’Estat”.

Respecte Andorra Telecom i FEDA, en descarta la venda i afirma que “no hem previst ni buidar les seves reserves”. El ministre ha estat taxatiu i ha assegurat la decisió de vendre una part de les empreses parapúbliques “és extrema i no ha estat damunt la taula del Consell de Ministres en cap moment”.