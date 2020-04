El PS celebra que Govern hagi publicat la modificació del reglament de l’atur “per fi”

El Partit Socialdemòcrata celebra que el Govern hagi publicat “per fi” el reglament relatiu a la prestació per desocupació involuntària. Així, la formació recorda que fa prop d’un mes que totes les forces polítiques van aprovar per unanimitat la primera llei Òmnibus al Consell General: una votació a la qual els consellers generals socialdemòcrates van imposar com a condició la modificació amb caràcter urgent del reglament de la prestació per desocupació involuntària. “Donat l’increment d’acomiadaments que s’estan produint arran de l’esclat de la crisi sanitària, la modificació de la prestació de l’atur era una urgència per garantir que aquelles persones que es quedin sense feina puguin fer front a les seves despeses, eliminant les restriccions que actualment té l’accés a la prestació”, recorden els socialdemòcrates.

Així i tot, des del PS la consellera Judith Salazar apunta que “no s’entén massa que Govern hagi deixat passar cinc setmanes per fer un reglament que finalment és una modificació d’un text ja existent“. Des de la formació remarquen que durant aquest període s’han posat en contacte amb Govern, insistint cada setmana per conèixer l’estat de redacció del reglament.

La formació socialdemòcrata declara que hauria preferit treballar tot el text de forma conjunta i no únicament debatent entorn de les propostes del PS, assabentant-se del contingut final una vegada publicat al BOPA. Però malgrat el que consideren divergències relatives a la manera de concebre el consens i el treball conjunt, celebren que finalment s’hagi publicat aquesta modificació reglamentària que ha de donar resposta a les persones que hagin perdut la feina a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19, dins les quals, a proposta del PS, ara també s’inclouran els treballadors per compte propi, fins ara exclosos del dret a la prestació per desocupació involuntària, mesura de la qual els socialdemòcrates se senten particularment satisfets.