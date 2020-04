Escaldes-Engordany crea una plaça virtual per celebrar Sant Jordi

El Comú d’Escaldes-Engordany ha dissenyat un espai web que complirà com a Plaça Virtual on celebrar Sant Jordi, amb diferents paradetes dedicades a la festa del llibre i la rosa.

La web, www.santjordivirtualee.com treballada des dels departaments de Cultura, de Turisme i de Comunicació, es dedica en exclusiva a la celebració del Sant Jordi 2020 i serà posada en marxa demà mateix.

Comptarà amb diverses parades i espais interactius de, per exemple, crítica literària, recomanació de llibres, espais comunals de gent gran (amb receptes de cuina) i per als menuts (amb contes), un espai de vermut literari amb talls musicals i de lectura, pastisseries i, com no, amb llibreries i floristeries. Tot això en un mateix espai web.