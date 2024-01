Jordi Jou, entrenador del CN Sant Andreu, farà una jornada de tecnificació per a entrenadors i nedadors de clubs andorrans

Jordi Jou serà aquest dissabte a Andorra impartint una jornada tècnica (FAN)

Jordi Jou, exnedador d’alt rendiment i disset vegades internacional per Espanya; entrenador responsable de la secció de natació del Club Natació Sant Andreu i guanyador del premi AETN al millor entrenador de l’Associació Espanyola de Tècnics de Natació en les edicions del 2015 i el 2017, farà una nova jornada tècnica adreçada a entrenadors i atletes andorrans, el dissabte 27 de gener, al centre esportiu dels Serradells.

Organitzada per intermediació de la FAN i en col·laboració amb la direcció tècnica de la federació i el centre esportiu dels Serradells, la jornada tècnica, està dividida en dues sessions: una teòrica, on treballarà aspectes organitzatius amb èmfasi sobre la planificació del treball amb els grups d’edats; i una altra sessió pràctica que permetrà a entrenadors i atletes en edat aleví i infantil, beneficiar-se dels consells i les recomanacions d’un dels millors entrenadors de natació espanyols i treure conclusions en primera persona.

Jou, coneixedor del Pas de la Casa i habitual de les instal·lacions i infraestructures andorranes al servei de l’alt rendiment, es troba a Andorra preparant el Campionat del Món de natació de Doha que se celebrarà entre 11 i el 18 de febrer 2024.

Durant l’any fa entre quinze i trenta dies per estada de treball en altitud a Andorra, i el 2024, any de tancament del cicle olímpic amb un inusual nombre de competicions d’alt nivell i diversos cicles d’entrenament, segurament incrementarà el nombre estades i visites.

A cada estada, prepara la participació dels atletes amb més projecció del CN Sant Andreu per a afrontar les competicions més importants del calendari de temporada del club, a través d’un programa de treball que pivota i combina pernoctacions a la vila encampadana del Pas de la Casa, amb el treball en sec i a l’aigua, previst a diferents alçades en els centres esportius del país.

Jou, entrena medallistes europeus com Jessica Vall, finalistes europeus com Àfrica Zamorano i finalistes olímpics com Joan Lluís Pons. El juliol del 2023 va preparar el Campionat del Món de Fukuoka a Andorra i va fer una primera jornada tècnica sobre les especificitats de l’entrenament en l’estil braça.

Durant aquella concentració, Kevin Teixeira, nedador de la FAN actualment a ‘Le Cercle des Nageurs d’Antibes’, França i una de les promeses joves amb més projecció de la natació andorrana, es va entrenar amb el grup del CN Sant Andreu per invitació d’en propi Jou. Finalment, cal destacar que a petició de l’entrenador del club català, Pablo Prieto, 2n entrenador de la FAN, va col·laborar com a tècnic assistent del grup, durant molts dels dies que el club va estar concentrat a Andorra preparant Fukuoka.