Famílies de l’Escola Pau Claris de la Seu posaran en marxa un bicibús

Cartell de la campanya ‘Pedalem cap a l’escola’, de la Societat Catalana de Pediatria

L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’Escola Pau Claris posarà en marxa a principis del mes de març un bicibús a la Seu d’Urgell. La iniciativa, que ja s’ha presentat als pares i mares, ha estat inicialment molt ben rebuda, i ara una enquesta ha de determinar el número exacte d’infants que l’utilitzaran i quin hauria de ser el recorregut del trajecte, que s’establirà en funció dels interessos de les famílies que se sumin a la proposta.

El bicibús és un grup de nens i nenes que es mouen amb bicicleta cap a l’escola acompanyats de persones adultes. De la mateixa manera que un autobús, disposa d’una ruta definida i uns horaris de pas. Un dels promotors del projecte a la Seu d’Urgell, Eduard Folch, ha destacat que la capital de l’Alt Urgell és un lloc idoni per a implantar-lo, “perquè els carrers són planers i no hi ha grans distàncies a recórrer”. I ha reblat: “Hi ha molt potencial a la ciutat per a desenvolupar una política a favor de la bicicleta”.

Per a tirar endavant el bicibús es compta amb la implicació de la comunitat educativa, tant famílies com mestres de l’Escola Pau Claris, i també de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. La idea és habilitar-lo un dia a la setmana, concretament el divendres. Prèviament es farà una formació seguint la ruta o rutes establertes, en què es recordaran conceptes de circulació i s’ensenyarà a utilitzar una aplicació mòbil específica que permetrà visualitzar els recorreguts, parades i horaris; gestionar les línies; facilitar les inscripcions; visualitzar dades estadístiques i accedir a recursos i enllaços.





Beneficis per als infants

Eduard Folch argumenta que la proposta tindrà molts beneficis per als nens i nenes que faran el trajecte cap a l’escola, tal com es defensa també des de l’àmbit de la Pediatria. En aquest sentit, assenyala que “està comprovat que els joves incrementen la seva percepció de seguretat, milloren l’autonomia i aprenen a circular correctament pel municipi”. També especifica que “anar en bicicleta permet deixar aparcats els cotxes, fet que significa menys contaminació, menys soroll i més seguretat als carrers”. Finalment, apunta al fet que l’ús de la bicicleta ajuda a combatre el sedentarisme i l’obesitat infantil, i que aquest tipus de mobilitat activa entre els infants augmenta el seu benestar emocional i l’autoestima.





Objectius del bicibús

Els tres objectius del bicibús són promoure el canvi cap a una mobilitat sostenible davant l’emergència climàtica; adquirir noves habilitats i més autonomia personal, i millorar la salut i rendiment escolar dels infants. Entre les poblacions que han posat en marxa aquest projecte destaca Vic, amb 9 escoles implicades i 300 infants i persones adultes inscrites. A Catalunya hi ha un total de 65 centres educatius que s’hi han sumat.