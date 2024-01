La Paella pel Mànec ensenyarà als afectats de càncer a millorar la seva salut amb l’alimentació antiinflamatòria

Presentació de l’activitat “La Paella pel Mànec” (ASSANDCA)

Amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer, el pròxim dissabte 3 de febrer, l’Associació Andorrana contra el Càncer (ASSANDCA) ha organitzat la cinquena edició de La Paella pel Mànec, que se centrarà en un taller demostratiu sobre alimentació antiinflamatòria pensat específicament per a persones que estan en tractament del càncer i les seves famílies. El taller anirà a càrrec de la nutricionista especialista en PNI i nutrició antiinflamatòria Alice Dénoyers, i el CEO d’Imporex Salut, Frank Rodríguez. Ambdós oferiran als participants una xerrada dinàmica i enriquidora, juntament amb un showcooking que il·lustrarà les explicacions i els consells pràctics que els pacients podran aplicar al seu dia a dia.

Sota el títol de La Paella pel Mànec, l’activitat pretén posar a la disposició dels malalts oncològics i de la ciutadania en general recursos per a mantenir un estat nutricional òptim, així com explicar les bases de l’alimentació que han de seguir els pacients un cop se’ls ha diagnosticat la malaltia. El programa de la jornada d’enguany se centra en quatre receptes antiinflamatòries preparades amb aliments de proximitat, ecològics i de temporada, proposats per la nutricionista Alice Dénoyers: “És un plaer poder ser partícip d’aquest acte, i tant el Frank com jo volem que les persones vinguin a aprendre, a degustar i també a passar-ho bé”.

Tots els assistents podran tastar les elaboracions gràcies al Rebost del Padrí: una crema de carbassa amb pollastre, cúrcuma i gingebre; una amanida de kale amb ceba vermella i bonítol; un paté de fetge de xai amb romaní i timonets; i un batut amb coco, espinacs i alvocat. D’aquestes quatre, en Frank en prepararà dues en directe, concretament l’amanida de kale i el batut amb coco, perquè el públic pugui veure el pas a pas de les elaboracions.

Per la seva part, Josep Saravia, president d’ASSANDCA, declara que “fer esdeveniments divulgatius des de l’Associació és essencial, i més encara si actuen com a una eina educativa que pugui millorar la qualitat de vida de les persones afectades de càncer. És una de les maneres que tenim per a aportar el nostre granet de sorra en la lluita contra aquesta malaltia. Hem fet molt d’incís en què sigui un taller dinàmic i divertit, on la gent pugui interactuar amb els ponents, explicar les seves casuístiques i passar una bona estona alhora que aprenen eines i consells per a potenciar la seva salut”

El taller demostratiu es durà a terme el dissabte 3 de febrer, a les dotze del migdia, a la Sala Consòrcia del Centre de Congressos d’Andorra la Vella. La participació al taller és gratuïta, però cal reservar, atès que les places són limitades a 70 persones. La gestió de les reserves la fa ASSANDCA mitjançant el correu electrònic info@assandca.com.

La Paella pel Mànec compta amb col·laboració del Comú d’Andorra la Vella, El Rebost del Padrí i Biocoop Andorra, a més de la participació dels dos ponents d’aquest any, Alice Dénoyers i Frank Rodríguez. La producció de l’esdeveniment va a càrrec de l’agència de comunicació especialitzada en gastronomia Menja’t Andorra.