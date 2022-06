Jordi Fàbrega fa la seva presentació com a candidat de Junts a la Seu d’Urgell

Jordi Fàbrega serà el candidat a l’alcaldia de Junts per la Seu d’Urgell per a les eleccions municipals de 2023. L’assemblea local va escollir-lo per unanimitat durant el mes de maig i aquest dissabte s’ha fet la presentació pública en un acte amb afiliats i simpatitzants al pati de la biblioteca de Sant Agustí.

Fàbrega, acompanyat pels regidors i regidores de Junts per la Seu i les alcaldesses de Vic, Anna Erra, i de Girona, Marta Madrenas, ha oficialitzat la seva candidatura explicant la feina feta durant aquests primers anys de mandat a l’Ajuntament i també els reptes de futur de la ciutat.