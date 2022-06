Valero i Degn guanyen la Continental Super Cup Massi a Vallnord Pal Arinsal

Vallnord Pal Arinsal vol dir espectacle biker. I aquest 2022 la cita internacional de la Continental Super Cup Massi comptava amb més al·licients que mai: prova internacional UCI C1, graella de luxe i el nou circuit de la MTB World Cup 2022. Un circuit amb moltes variacions i una secció completament nova per jugar-s’hi molts punts per al rànquing mundial i la general de la Continental. Si a tot això li sumem l’alta temperatura i l’altitud del circuit, volia dir unes curses de molta exigència i desgast per a tots els ciclistes.

Un panorama que prometia espectacle. I aquest dissabte no va decebre. Amb el bronze olímpic, David Valero (BH Temple Cafes), com a màxim favorit; Samuel Gaze (Alpecin-Fenix); Jofre Cullell (Primaflor Mondraker Genuins), líder del campionat; o el campió bolivià, Ever Alejandro (RR Bikers), es postulaven com a alternativa.

Des de l’inici, Valero, Cullell i Gaze van imposar un ritme molt fort que unit a la forta calor de la jornada, va despenjar els rivals. Però la cursa no havia fet més que començar. A la segona volta, Gaze es va quedar enrere i semblava que Cullell i Valero lluitarien per la victòria, però a l’inici de la tercera volta, el campió d’Espanya va atacar.

Es va escapar en solitari i no va dubtar en cap moment, aturant el crono a 1:15:17. El neozelandès es va recuperar a l’última part de la cursa i va aconseguir la segona posició. Cullell va completar el podi i es consolida com a líder de la Continental Super Cup Massi. A la vegada, Kilian Folguera es va proclamar campió d’Andorra.

En categoria femenina, la lluita pel triomf també es preveia molt igualada. Rocío de l’Alba (BH Temple Cafes) seria una de les rivals a batre. La campiona de Portugal, Raquel Queirós (MMR Factory Racing); la subcampiona danesa, Malene Degn; o Núria Bosch (BH Temple Cafes), farien que la cursa fos vibrant.

Degn va començar la cursa amb l’objectiu clar d’agafar distàncies amb les seves contrincants. La campiona d’Espanya va resistir com a única rival capaç de donar guerra, però finalment va sucumbir al gran dia de la danesa. Per darrere, la campiona d’Israel patia mantenir-se en tercera posició.

Finalment, no hi va haver canvi de posicions i Degn va guanyar la prova amb solvència. Rocío va arribar segona i Noyman Naama (Tesmisgav Orbea), va completar el podi. Núria Bosch es col·loca com a líder de la Continental Super Cup Massi.