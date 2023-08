Jocs en català: À la cuisine! (A cuina!)

Coberta del joc de taula À la cuisine! (A cuina!)

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: À la cuisine! (A cuina!).

Sinopsi

Un xef despistat ha perdut els ingredients per a cuinar els plats del seu restaurant. Hem d’ajudar-lo a trobar les verdures, els llegums, la pasta, el peix…. de pressa! Que ja arriben els primers clients. És un joc de cartes on hem de trobar els ingredients que necessitem per a cuinar diferents plats. El jugador que trobi tots els ingredients de la recepta pot completar-la. El jugador que aconsegueix tenir més receptes acabades guanyarà la partida. Haurem de ser molt ràpids i prendre la decisió més encertada per a guanyar la partida!

El joc de taula, de Londji, està destinat a un públic a partir dels 7 anys. Hi poden prendre part de 3 a 6 jugadors i una partida pot durant aproximadament uns 15 minuts.





Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística