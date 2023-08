Tàrrega se suma als Pallars, l’Alta Ribagorça i Val d’Aran com a oficina Acelera Pyme Rural

El president de la Diputació de Lleida en la inauguració de la nova oficina Acelera Pyme Rural (Diputació)

El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, acompanyat de l’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijoan, ha presentat aquest dilluns la nova oficina Acelera Pyme Rural de la demarcació de Lleida, de suport a les petites i mitjanes empreses (pimes) en els processos de transformació digital empresarial, especialment en zones rurals.

Aquesta iniciativa, impulsada per la Diputació de Lleida, a través del Patronat de Promoció Econòmica en col·laboració amb l’entitat pública empresarial RED.es, té com a objectiu principal fomentar l’adopció de tecnologies oferir assistència i recursos especialitzats a les petites i mitjanes empreses (Pimes), autònoms i emprenedors situats en municipis amb menys de 20.000 habitants de la demarcació de Lleida, promovent així el desenvolupament econòmic sostenible i el reforçament de les comunitats rurals.

En l’acte, celebrat a Cal Trepat de Tàrrega, a més de presentar l’Oficina Accelera Pyme Rural Demarcació de Lleida i la seva seu comarcal de l’Urgell, també s’ha donat a conèixer el catàleg de serveis que ofereix aquesta oficina, que compta amb un equip tècnic que ofereix un servei d’ajuda, assessorament i informació per tal de satisfer les necessitats específiques del teixit empresarial local, especialment fora de la capital provincial.

Per aquest motiu, el projecte planteja solucions en mobilitat que permetran ubicacions físiques i virtuals als diferents Punts d’Atenció GlobaLleida del territori lleidatà (8 subseus), coordinades des d’una seu central i, en coordinació amb l’oficina OAP rural Pirineus Occidental, que dona cobertura al Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça i Vall d’Aran.

En aquest sentit, l’OAP Rural organitzarà actuacions a través de serveis i accions territorials per a promoure la digitalització bàsica, la innovació disruptiva i la transformació digital dels sectors econòmics estratègics d’aquesta regió (comerç, turisme i agroalimentari). D’aquesta manera, es pretén fomentar l’ús de tecnologies a través de serveis i activitats que es duran a terme de forma presencial i virtual arreu del territori i que estan orientats a sensibilitzar, assessorar i acompanyar al teixit econòmic local en el repte de la transformació digital.

En la seva intervenció, el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha destacat que és un fet reconegut que les pimes exerceixen un paper crucial en l’economia local, generant ocupació i fomentant la innovació. No obstant això, a vegades s’enfronta a reptes únics, com la manca d’accés a recursos i la connectivitat limitada. És per aquest motiu que la posada en funcionament d’aquesta oficina de suport a les pimes és un pas significatiu cap a la promoció d’un entorn empresarial proper a les àrees rurals.

Les primeres actuacions que s’han fet des de l’Oficina Acelera Pyme Rural (OAPR) de la demarcació de Lleida han estat orientades a contactar amb els tècnics municipals, els tècnics dels consells comarcals i les associacions d’empresaris amb l’objectiu de col·laborar amb les diferents entitats de promoció econòmica en el territori orientades a crear canals de difusió i comunicació per informar els empresaris i autònoms de les diferents iniciatives que es duran a terme en el territori.

Tanmateix, també s’han iniciat les trobades amb agents digitalitzadors locals per a recollir les seves experiències i coneixements en matèria de digitalització dins del programa Kit Digital, així com amb empreses tecnològiques que ofereixen solucions més disruptives. També s’han donat les primeres assessories als possibles beneficiaris interessats en iniciar el procés de digitalització dels seus negocis.