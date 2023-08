Títol: Un cuento perfecto

Durada: No especificat

Gènere: Romàntic

Creació: Marina Pérez

Intèrprets: Anna Castillo, Álvaro Mel, Sergio Pozo

Temporades: 1 Capítols: 1

Plataforma: Netflix

Un cuento perfecto és una minisèrie basada en la novel·la homònima d’Elisabet Benavent. La trama segueix Margot i David. Es tracta de dos joves de mons oposats, les vides dels quals, estan a punt de creuar-se.

Margot és l’hereva d’un prestigiós imperi hoteler, mentre que David necessita mantenir els seus tres llocs de treball per a poder arribar a final de mes. Quan els seus camins s’uneixen, tots dos descobreixen que cal l’un a l’altre per a recuperar la il·lusió per la vida.





Sensacine