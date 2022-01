Jocs de taula per aprendre…Geografia

Els jocs no són només una forma de diversió, sinó que a més constitueixen una eina molt útil i pràctica per a aprendre, ja que amb ells els nens desenvolupen habilitats com el llenguatge, interioritzen normes i el seu compliment, aprenen a esperar torns, socialitzen amb altres nens i adults, exerciten la memòria i la concentració, així com molts altres beneficis alhora que van assimilant conceptes teòrics.

Existeixen multitud de jocs de taula en el mercat que a més poden ajudar en assignatures concretes i així aprofundir en el temari d’aquestes competències. En el cas de la geografia es fa especialment útil, ja que sol ser una assignatura que exigeix memoritzar molts noms. Per aquest motiu, presentem alguns jocs que suposen una forma diferent d’aprendre alhora que fan gaudir d’una tarda en família. Aquí van alguns dels recomanats:

– Banderea, de la marca Lúdilo, inclou 5 jocs diferents per a aprendre les banderes dels diferents països així com les seves capitals. Amb aquest joc desenvolupen la concentració, la lògica, la memòria i la rapidesa de resposta.

– Educa presenta, “Érase una vez…los exploradores...”, amb més de 300 preguntes sobre geografia mundial i prenent com a referència la coneguda sèrie de televisió.

– Connecta Geografia, de Clementoni. Aquesta empresa amb més de 50 anys en el mercat, proposa aquest joc de connectors, tant conegut per tots. Sens dubte, sempre molt recomanable.

– Los paises del mundo, de Hava. Consisteix a fer la volta al món més ràpidament que els teus contrincants. En el camí s’ha d’anar identificant els diferents països, les seves banderes, les seves capitals, tot gràcies a l’ajuda de la informació continguda en unes targetes.

– The world, de Geen Board Games Brainbox. Disponible en diversos idiomes, és el típic joc de la sèrie amb un total de 71 targetes i que consisteix en memoritzar la màxima informació de cada una d’elles en un màxim de 10 segons per a posteriorment sotmetre’s a unes preguntes, guanyant qui més targetes encertades acumuli. Ideal per a exercitar la memòria, alhora que s’aprèn vocabulari de geografia en anglès.

– Monumentos del mundo, de Susaeta. En aquest joc s’endinsaran en un viatge al voltant del món per a conèixer els monuments més cèlebres del planeta.

– Descubre el mundo, també d’Educa. Amb ell aprendran les tradicions arreu del món, les muntanyes, rius, història i diferents cultures. Per a més grans de sis anys. També en l’opció: Descubre España i Descubre Europa.

Igualment existeixen diverses opcions de jocs interactius en la mateixa línia, entre els quals destaquen:

juegos-geograficos.com

cerebriti.com

mundoprimaria.com

o mapasinteractivos.didactalia.net, entre molts altres.