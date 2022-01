El Punt Òmnia de la Seu d’Urgell ofereix 7 tallers gratuïts de competències digitals

A partir del pròxim 31 de gener, el Punt Òmnia de la Seu d’Urgell iniciarà un total de 7 tallers gratuïts de competències digitals programats per a aquest hivern 2022. Concretament, s’han organitzat 4 tallers per seguir-los de manera presencial, i 3 tallers més que es realitzaran en línia. Pel que fa als tallers presencials hi podran assistir un màxim de 6 participants, mentre que els tallers online ho podran fer un màxim de 8 persones.

Les inscripcions s’han de formalitzar els pròxims dies 24 i 25 de gener, a partir de les 9 del matí, des de l’enllaç. http://www.laseu.cat/tramits-i-serveis/inscripcions Per les persones que ho necessitin es podrà fer la inscripció de manera presencial demanant cita prèvia al telèfon 973 35 00 10 (ext.8017) fins avui dimarts dia 18 de gener. Només es pot fer una inscripció per persona i curs.

Els tallers

Els tallers presencials són:

Primers passos a la informàtica-Processador de text (adreçat a persones amb nivell 0 en informàtica: els dilluns de 10:00 a 11:30 hores.

Fotografia digital (cal portar el mòbil, càmera o tauleta): els dimarts de 15:30 a 17:00 hores.

(cal portar el mòbil, càmera o tauleta): els dimarts de 15:30 a 17:00 hores. Mou-te pel mòbil (cal portar el telèfon Intel·ligent personal): els dimecres de 15:30 a 17:00 hores. Aquest taller comença dimecres 9 de febrer.

(cal portar el telèfon Intel·ligent personal): els dimecres de 15:30 a 17:00 hores. Mou-te pel mòbil (cal portar el telèfon Intel·ligent personal): els divendres de 10:00 a 11:30 hores.

Els tallers programats en línia són:

Núvol (conèixer aquest sistema i treure’n el màxim rendiment): els dilluns de 16:00 a 17:30 hores.

Estimulació cognitiva (estimular i treballar la ment): els dijous de 17:00 a 18:00 hores. Aquest taller comença el dijous 10 de febrer.

(estimular i treballar la ment): els dijous de 17:00 a 18:00 hores. Instagram (aprendre a fer un ús correcte de l’App Instagram): els divendres de 12:00 a 13:00 hores.

Tota la informació a: https://bloc.xarxa-omnia.org/laseu/