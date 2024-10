Joan Verdú: “Estem súper enfocats, donant el màxim de cadascú i jo súper content i agraït a tot l’equip”

Joan Verdú esquiant a Àustria (FAE)

L’esquiador, Joan Verdú, es troba entrenant a Àustria en un nou bloc d’esquí on està trobant les bones sensacions prèvies a la gran cita d’aquest inici de temporada a Sölden. La cursa austríaca, programada per al diumenge, 27 d’octubre, rebrà un Verdú en plena forma i amb la motivació per a obtenir el millor resultat possible. “Estem súper enfocats, donant el màxim de cadascú i jo súper content i agraït a tot l’equip”, ha manifestat el corredor de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE).

L’equip andorrà va estar entrenant físic a Andorra per a després viatjar a Àustria a esquiar, en un dels blocs previstos abans de viatjar a Sölden per la cursa de gegant que obrirà la Copa del Món. Una vegada finalitzat aquest primer bloc de tres dies de traçat exigent, Verdú tindrà oportunitat de posar-se novament els esquís a Val Senales (Itàlia), on viatjarà la pròxima setmana.

Verdú es troba físicament molt bé i, sobretot, molt motivat per a aquesta primera cursa de la temporada a Sölden.





Joan Verdú, esquiador: “Hem estat uns dies entrenant en aquest bloc a Àustria. Hem tingut molt bones condicions, molt bon clima i molt bona pista. Ara estem ja donant bastant gas. El més important és que l’esquena segueix sense molestar-me gens ni mica. La progressió d’aquest estiu i d’aquesta pretemporada ha anat perfecta fins al dia d’avui, que estic entrenant a tope, polint ja els últims detalls perquè en menys de tres setmanes tenim carrera. Estic a tope, amb tot l’equip mega motivat, tots treballant súper enfocats, donant el màxim de cadascú i jo súper content i agraït a ells. Ja sabeu que aquest any anem a per totes. Ara hem de seguir treballant aquestes setmanes, polint els últims detalls, però el feeling és molt bo i anem a donar gas”.