Jimmy Fontana faria aquesta setmana 90 anys

Un 13 de novembre de 1934, ara fa 90 anys, naixia Jimmy Fontana (de nom real Enrico Sbriccoli), a Camerino, Macerata (Itàlia). Cantant pop italià. Apassionat del jazz, va aprendre de forma autodidacta a tocar el contrabaix, tocant en un club de la ciutat de Macerata. Instal·lat a Roma per a estudiar Economia, va començar a col·laborar amb la Roman New Orleans Jazz Band.

Aviat va deixar els estudis per a dedicar-se en exclusiva a la música amb el nom de Jimmy Fontana (Jimmy en homenatge al saxofonista Jimm Giuffre i Fontana tret al atzar de la guia telefònica). El pas següent va ser deixar el jazz per la música lleugera. Contractat pel segell Hollywood, Jimmy Fontana va gravar ‘Diavolo’ (publicada simultàniament a Espanya com a ‘Diablo’). El 1960 va arribar ‘Bevo’ i l’any següent va participar per primera vegada al Festival de Sanremo defensant la cançó ‘Lady luna’.

El seu gran èxit, ‘Il mondo’, va arribar el 1965, la seva cançó més immortal. Una altra fita a la seva carrera va ser, el 1971, ‘Che sarà’, de la qual va ser coautor de la música. El tema, en versió espanyola (“¿Qué será?”) i anglesa (“Shake a hand”), seria un èxit internacional en la veu de José Feliciano. Jimmy Fontana va morir el 2013.





Font: EfeEme.com