En què somien els gossos? Aquesta pregunta ha intrigat a molts, i la ciència ha començat a resoldre el misteri. A mesura que els gossos s’acosten més als humans, no només físicament, sinó també en el seu comportament, és raonable pensar que els seus somnis també es podrien assemblar als nostres. Un estudi recent realitzat per Saara Junttila a la Universitat de Helsinki ha demostrat que els gossos, com el labrador retriever, són excel·lents a l’hora de llegir gestos humans, cosa que reforça la seva capacitat d’entendre les nostres emocions i comportaments.

Aquesta habilitat d’interpretar els nostres gestos indica una profunda connexió emocional que permet als gossos respondre de manera més efectiva a les necessitats dels seus propietaris. A més, un estudi de 2001 a la Universitat de Chicago indica que els gossos experimenten cicles de son similars als humans, incloent-hi la fase de moviment ocular ràpid (REM), on ocorren els somnis més vívids.

Investigadors del MIT també han trobat que, durant la fase REM, els gossos presenten patrons d’activitat cerebral que reflecteixen les seves vivències quotidianes, com córrer, jugar o explorar el seu entorn. Aquesta activitat cerebral, que és comparable a la que presenten els humans durant els seus somnis, suggereix que els gossos no només somien, sinó que ho fan d’una manera molt semblant a nosaltres. Aquesta activitat indica que probablement somien amb experiències viscudes, recreant moments que els són familiars i que han deixat una impressió profunda en la seva memòria.

A més, el comportament dels gossos durant el son, com moure les potes, emetre sons o fins i tot grunyir, suggereix que podrien estar somiant amb situacions d’interacció o jocs, que són part del seu dia a dia. També es creu que la raça del gos influeix en la intensitat dels seus somnis: gossos actius com els border collies podrien tenir somnis més dinàmics, mentre que aquells amb una naturalesa més tranquil·la, com les races petites, podrien experimentar somnis més plàcids.

Els somnis serveixen per a processar records, ajudant-los a consolidar el que han après i a integrar les seves experiències.





