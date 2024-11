Coberta del llibre “Ciutat endins”, de Maria Mercè Cuartiella

Títol: Ciutat endins

Autora: Maria Mercè Cuartiella

Pàgines: 264

Editorial: La Magrana

En Dimitri, la Minoru i la Sung Jin segueixen la Núria fins a Sacra, la ciutat on va néixer i d’on fa anys que va marxar. Desarrelats, forasters, cadascun d’ells seguirà el seu camí i travarà lligams diferents amb aquest espai, que es mostrarà hostil, de vegades acollidor, una oportunitat per als negocis, un territori on enamorar-se o un indret on morir.

La relació de la Núria amb en Lars, un jove finlandès, i un assassinat inesperat, investigat per dos policies maldestres en Benhassi i el Boss, centraran l’acció d’aquesta novel·la, que ens parla dels vincles que establim, de la necessitat d’encaixar i del dolor de no fer-ho. Tot plegat en una ciutat, Sacra, que té plena consciència de si mateixa i que resultarà ser molt més que un conjunt d’edificis i carrers que els seus habitants poden manegar a voluntat.

Amb una prosa subtil i lúcida, penetrant, l’autora ens mostra aquest estol de personatges diferents que es veuen embolicats en una trama no exempta d’elements misteriosos i on es reflexiona al voltant de les arrels i del sentiment de pertinença.

Font: lacasadellibro