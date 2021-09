Jessica Núñez, Bartumeu Gabriel i Jordina Caminal toquen neu dins del procés de recuperació

Jessica Núñez, Bartumeu Gabriel i Jordina Caminal, que van patir el passat hivern sengles lesions al lligament creuat anterior, estan aquests dies a Val Senales (Itàlia), dins del treball de recuperació que han portat a terme des d’haver estat operats fa ja sis mesos.

Els tres es van lesionar i es van operar a Toulouse pràcticament en dates pròximes entre ells, com ha recordat el fisioterapeuta de la FAE, Pol Ferrer, que ha estat el que ha supervisat en tot moment el procés dels tres esquiadors. “La recuperació s’ha fet conjunta, tots ajudaven i tot ha anat molt fluït”, ha manifestat Ferrer.

“A part d’alguna molèstia molt puntual, no hi ha hagut cap problema i s’ha pogut seguir amb totes les fases de recuperació que tocaven”, ha explicat el fisioterapeuta. Des del primer dia de l’operació, els tres esquiadors van estar cadascú amb els seus fisios, dins de la fase inicial de mobilitat, drenatge i recuperació, i després es van incorporar al seguiment de Pol Ferrer amb el treball neuromuscular.

“S’han anat adaptant totes les fases al treball que podien fer i al que no. L’evolució ha sigut boníssima, han anat superant cada fase molt bé, fins i tot per sobre de les expectatives”, ha dit Ferrer, que també ha destacat el treball “de fre per no superar les fases quan no tocava”. “Ha sigut un estiu llarg, amb molt treball per fer, però amb els tres molt implicats i entregats per aconseguir resultats i recuperar-se bé”.

Ara, havia arribat el moment per tornar a la neu, però de forma progressiva. “Vam entrar en l’última fase de preparació per tornar a pistes, ara just complien els sis mesos, teníem l’ok del metge per poder fer-ho, i jo em centro molt en una bateria de testos per poder veure si estan preparats per començar el treball a pistes. Està sent un primer contacte amb la neu, amb un treball molt tranquil, molt passiu, per fer quilòmetres completament d’esquí lliure. Anem dia a dia veient com reacciona aquest genoll al medi un altre cop, i la prioritat clarament segueix sent el físic, perquè tot i que està anant tot molt bé encara no estan al cent per cent i tindran temps per estar-ho. No volem córrer”, ha assegurat Ferrer.

Per això ara es fa aquest primer bloc d’adaptació a pistes, tenint prioritat pel físic. Després tornaran a Andorra per seguir treballant, ara ja readaptats al treball físic amb el preparador de la FAE, Damià Costa. Seran dues setmanes a Andorra, per tornar a una segona estada a Les 2 Alpes, des del 14 d’octubre fins el 22.

“La intenció és que poc a poc es puguin reincorporar als seus grups, però queden encara un parell de mesos d’adaptació al terreny i de fer la feina quan toqui. De cara al gener, potser, es podrien fer les primeres competicions si tenim temps de preparar-ho i arribar amb seguretat”, ha conclòs Ferrer.

Jessica Núñez i Bartumeu Gabriel formen part de l’equip nacional, mentre que Jordina Caminal és de l’equip EEBE, tot i que amb presència en l’equip nacional.