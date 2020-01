El nargoní Jaume Betriu i l’olianès Isidre Esteve ja han superat les tres primeres etapes del ral·li Dakar 2020, que va començar aquest diumenge passat i que enguany estrena nou escenari a l’Aràbia Saudita. Aquest dimarts s’ha dut a terme una etapa marató amb sortida i arribada a Neom, a la vora del Mar Roig.

Betriu (KTM-FN Speed) ha fet un 26è lloc en aquesta tercera jornada, just per sota de les quatre hores de temps (3h59min54s), i ha arribat a la meta a mitja hora del guanyador, el nord-americà Ricky Brabec (Monster-Honda), que d’aquesta manera s’ha situat líder. Amb aquest resultat, el pilot alturgellenc té el 30è lloc a la general de motos, amb un temps acumulat de 12h19min00, a poc més d’una hora i mitja de Brabec. A poca distància del líder hi ha l’argentí Kevin Benavides (2n), l’austríac Mathias Walkner (3r) i també el castellonenc Joan Barreda, que és 4t, a 11 minuts. Joan Pedrero és 20è; i Laia Sanz, 27a.

En cotxes, Isidre Esteve i el seu copilot, l’empordanès Txema Villalobos, han superat les dificultats de la ruta com ara la pols i la presència de camions per davant d’ells, que han dificultat la navegació. Els pilots de l’equip Repsol-BMW Sodicars han arribat a meta amb un 34è lloc (4h46min11s), a menys d’una hora de Carlos Sainz (Barhain-JCW), que té de copilot el català Lucas Cruz. Ara, Esteve i Villalobos són en la 30a posició de la general (13h35min51), uns cinc minuts per davant de Fernando Alonso i Marc Coma (que són 32ens) i de Jesús Calleja i Jaume Aregall (33ens). Sainz s’ha situat líder amb un temps exacte d’11 hores, seguit de prop pel qatarià Nasser Al-Attiyah (a 7min55s) i per l’argentí Orlando Terranova (a 8:09). Els catalans Nani Roma i Dani Oliveras (Borgward) són en 13a posició, a més d’una hora de Sainz.

La quarta etapa, aquest dimecres, serà entre Neom i Al-`Ula, amb 453 km, dels quals 219 són d’enllaç, amb molts trams de sorra i grava que posaran a prova la capacitat de navegació. Després d’uns primers dies vorejant el Mar Roig, ara el Dakar s’endinsarà a l’interior de l’Aràbia Saudita.