L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha fet un primer balanç molt positiu de l’edició d’enguany d’El Món Màgic de les Muntanyes, el conjunt d’activitats ofertes a la ciutat en el marc de les festes nadalenques. L’oferta lúdica, cultural i esportives d’aquestes dates va culminar aquest cap de setmana passat amb un multitudinària benvinguda als Reis d’Orient.

L’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, valora especialment que El Món Màgic ha esdevingut “una manera de celebrar Nadal molt nostra, molt pirinenca i molt de la Seu”, que “es va consolidant amb la participació de tothom” i amb els minairons com a eix conductor. Precisament Fàbrega ha destacat, com un dels trets més remarcables d’enguany, la bona rebuda al nou espectacle teatral El rescat dels minairons, que ha omplert el teatre de La Salle en les quatre representacions ofertes, l’última de les quals va ser aquest dissabte passat, dia 4. Des del consistori conclouen que aquest muntatge escènic, coordinat per Pirineus Creatius, esdevé “la cirereta del pastís” de tots els actes que s’han anat promovent els darrers anys a l’entorn dels éssers màgics del Pirineu.

Una altra novetat vinculada a aquest imaginari ha estat la sortida per anar a buscar els tions al bosc, que també ha arrencat amb una alta participació. De fet, Jordi Fàbrega ha agraït la gran participació que hi ha hagut a quasi totes les activitats, com també ha implicació del comerç local mitjançant l’UBSU.

L’Ajuntament constata que, amb el Món Màgic, la Seu d’Urgell ha aconseguit crear una “marca pròpia” per identificar-se millor com a destí de Nadal, tant de cara als visitants com a la resta del Pirineu i al seus mateixos habitants, perquè ara compta amb un conjunt d’actes singulars i diferenciats. Fàbrega ha volgut posar l’accent en el fet que això “és el fruit de moltíssima gent de la ciutat, de moltes associacions, d’entitats i col·lectius que s’hi bolquen”, i mostren “un poble viu on tothom suma perquè les nostres tradicions tirin endavant i per fer poble”.

Pel que fa a la benvinguda als Reis, el batlle urgellenc es felicita de la repercussió que ha adquirit en pocs anys aquest acte a nivell català i recorda que “el canal d’aigües braves i l’aigua formen part de l’ADN de la Seu”, per la qual cosa celebra que l’arribada de Ses Majestats amb ràfting sigui cada vegada més coneguda com “una de les arribades més singulars de Catalunya, i potser del món”. Per això, convida tothom a sumar-s’hi i viure-ho també en properes edicions.