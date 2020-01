Isidre Esteve (BMW Repsol-Sodicars) ha hagut de renunciar a seguir competint al ral·li Dakar, després que ahir diumenge una avaria al motor li va impedir arribar a meta.

El pilot olianès i el seu copilot, l’empordanès Txema Villalobos, han demanat aquest dilluns poder encetar la vuitena etapa, després d’haver pogut reparar el motor al campament del Dakar, però l’organització ho ha desestimat. Sí que els ha permès seguir fent el recorregut que falta, sense computar en els resultats oficials de la categoria de cotxes.

D’aquesta manera, Esteve i Villalobos prendran part aquests últims dies en la modalitat anomenada ‘Dakar Experience’, que contempla aquesta possibilitat. Tot i això, l’esportista alturgellenc ha expressat la decepció pel fet de no poder seguir aspirant a millorar resultats respecte dels dos vint-i-unens llocs aconseguits els dos anys anteriors.

Al matí, Isidre Esteve explicava al km 157 de la setena etapa van patir un sobreescalfament del turbo al motor del seu BMW dièsel. Això va provocar que s’obrissin uns forats per on s’escapaven els gasos, cosa que suposava un risc. Tot i que finalment ho van poder reparar, l’organització els va aconsellar deixar la pista i arribar a la meta per carretera, perquè ja era més tard de les 11 de la nit. Esteve va demanar poder “tornar-se a posar en carrera”, perquè ja tornaven a tenir el cotxe a punt, però la petició no ha estat acceptada.

Sainz i Cruz segueixen líders

Pel que fa justament a la general de cotxes, de moment Carlos Sainz (Mini-Bahrain) segueix líder, per davant de Nasser Al-Attiyah (a 6min40s) i Stéphane Peterhanser (a 13min09s). Fernando Alonso és 13è, a més de tres hores del primer lloc. Aquest dilluns, a la vuitena etapa, Alonso ha arribat en segon lloc, mentre que Sainz ha estat 15è. Tots dos competeixen amb copilots catalans: Marc Coma i Lucas Cruz, respectivament. De la seva part, els també catalans Nani Roma i Dani Oliveras han fet un 10è lloc i ara són en 23a posició a la general.

Jaume Betriu, 15è a la general de motos

En motos, Jaume Betriu (KTM-FN Speed) és ara mateix 15è a la general. D’aquesta manera, de moment el pilot de Coll de Nargó és el millor classificat català, seguit de prop per Joan Pedrero (17è) i Laia Sanz (18a). Betriu suma un temps total de 31h01min43s, a més de dues hores i mitja del líder, el nord-americà Ricky Brabec (28.25:01).

Ahir diumenge, Betriu va fer un altre ‘top-20’ gràcies al 17è lloc de la setena etapa, marcada per la mort del portuguès Paulo Gonçalves, un dels pilots més experimentats del Dakar. Una notícia tràgica que ha fet que se suspengués l’etapa d’aquest dilluns per a les categories de motos i quads.

El raid continuarà aquest dimarts amb la novena jornada de competició, entre Wadi Al Dawasir i Haradh, amb 410 km d’especial i 476 km d’enllaç. Una altra etapa llarga que requerirà als pilots precisió i estar atents als canvis en el terreny.