L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha rebut amb satisfacció l’anunci que el Govern espanyol ha emès un informe favorable de cara a autoritzar l’ús d’instrumental GPS a l’Aeroport Andorra-la Seu, per tal que hi puguin operar avions comercials en situacions de mal temps.

Segons ha publicat aquest diumenge el Diari d’Andorra, la comissió interministerial de Defensa i Foment va publicar el 18 de desembre passat un document que avala la petició, tot i que hi aconsella algunes petites modificacions, que des d’Aeroports de Catalunya consideren totalment assumibles. Ara, l’ens gestor acabarà de preparar la documentació administrativa i espera que, finalment, el mes d’abril vinent ja es pugui fer servir el sistema, habitual en aeroports del centre i el nord d’Europa però pioner a l’Estat.

L’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, s’ha felicitat del fet que ara, “a poc a poc i sense soroll”, els tràmits per implantar el GPS avancin. Cal recordar que aquesta homologació ja es va demanar poc després de l’estrena de l’Aeroport Andorra-la Seu per a vols comercials, però que des de llavors ha patit diversos retards per part del Govern espanyol, que és qui ha de donar l’autorització.

Procés feixuc

Al començament del 2017 ja es van fer unes primeres proves per determinar la viabilitat d’implantar el sistema. Més endavant, l’abril de 2018, l’Agència Estatal de Seguretat Aèria va comunicar que l’autorització arribaria al final d’aquell mateix any o, com a molt tard, al començament del 2019. Quan ja s’havia superat aquest termini, el febrer passat, la delegada del Govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, va dir en una visita a la Seu que el tràmit estaria enllestit en uns dos mesos, a la primavera. Però aquesta previsió tampoc no es va complir i a l’abril es va anunciar una nova data: la tardor de 2019.

Finalment al juny, en el marc de la Trobada Empresarial al Pirineu, el ministre José Luis Ábalos també va invalidar aquest termini i va anunciar que el procés s’allargava deu mesos més, fins a l’abril de 2020. Ábalos va negar que els diversos retards fossin per motivacions polítiques i va justificar-los tot assegurant que “els tràmits són feixucs” i que volien prioritzar la seguretat. En tot cas, el Govern d’Andorra es va sumar a la reclamació de més celeritat feta des de la Seu, tot posant sobre la taula la possibilitat d’impulsar, com a alternativa, un aeroport en territori andorrà si no es trobava una solució.

De cara a avançar en l’objectiu, el setembre final es van fer les proves de validació, amb la simulació d’escenaris com ara la desviació de trajectòria i la maniobra de descens. Aquest tràmit es basa en les recomanacions de l’autoritat aeronàtica de Suïssa, on el sistema ja és habitual.