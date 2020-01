La ministra de Turisme, Verònica Canals, i la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Esther Vilarrubla, han entregat aquest dilluns els diplomes a la vintena de participants del tercer curs d’habilitació d’informadors turístics. En aquesta tercera edició, impartida al mes de novembre, s’han ampliat de quatre les hores lectives, fins arribar a les 102.

El curs dona resposta a les demandes formulades pels mateixos guies turístics, els agents de viatges i el sector hoteler del Principat, entre altres, per tal de desenvolupar una oferta formativa destinada a professionals del sector, així com impulsar iniciatives que regulin la professió. Entre els diferents mòduls que s’imparteixen, que inclouen temàtiques com el turisme, el patrimoni cultural, l’oferta i productes d’Andorra o el disseny d’itineraris i tècniques de comunicació, també s’ha repetit el de primers auxilis, que va ser una prova pilot en la darrera edició.

El curs es desenvolupa amb el treball transversal dels ministeris de Turisme, d’Educació, Cultura i Medi Ambient, i compta amb la col·laboració de l’Associació de guies turístics i l’Associació d’agències de viatges. Un total de 61 persones han obtingut aquest certificat des que van començar les formacions ara fa tres anys.

D’altra banda, el Ministeri de Turisme va realitzar recentment una altra formació, en aquest cas adreçada a recepcionistes dels allotjaments turístics, que va aplegar un total de 87 professionals.

Hi ha previst fer-ne una segona edició aquesta primavera.