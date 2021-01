A més del seu nom científic, Iris xiphium, posseeix un gran nombre de noms populars, entre d’altres: baia, lliri, lliri blau o Iris d’Holanda, al·ludint a la gran quantitat de flors d’aquesta espècie que procedeixen d’aquest país. És una flor originària de l’Europa mediterrània i especialment de la península Ibèrica. El seu hàbitat són els llocs humits, pinedes obertes i matolls.

L’Iris significa arc de Sant Martí en grec i a Europa designada com a Flor de Lis, ha estat emblema d’algunes famílies de la noblesa com a símbol de saviesa i valor, a més de ser la flor favorita de molts pintors, com per exemple Van Gogh.

Per a la mitologia grega, l’Iris era el missatger entre els amors secrets entre el cel i la terra.

La majoria d’Iris són utilitzats en jardineria, sobretot associats a estanys, però també es conreen per a ser comercialitzats com a flors fresques o en composicions florals.

Per Floresyplantas.net