Íria Medina, dissabte i diumenge a la Copa d’Europa d’Oberjoch

L’esquiadora del Principat, Íria Medina, torna a la Copa d’Europa aquest cap de setmana i ho farà a la doble cita de gegant de l’estació alemanya d’Oberjoch. L’andorrana competirà a les dues curses de gegant, i arriba a la cita alemanya amb les bones sensacions dels dos gegants FIS disputats aquesta mateixa setmana a Hinterreit (Àustria), en els quals va aconseguir dues segones posicions i igualar la seva millor puntuació FIS.
En Copa d’Europa, Íria Medina ha competit aquesta temporada a les cites de gegant de Zinal (35a i 43a), Mayrhofen (35a), i Sestriere (42a i 46a), i també a les d’eslàlom de Mayrhofen i Ahrntal.
