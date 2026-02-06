Els Jocs de Milà-Cortina 2026 es posen en marxa amb una inauguració històrica descentralitzada

Els Jocs Olímpics de Milà-Cortina 2026 ja estan en marxa. La cerimònia d’obertura, aquest divendres, 6 de febrer, ha suposat el tret de sortida d’una cita olímpica històrica per a l’esport andorrà, que compta en aquesta ocasió amb set esportistes, fet que suposa la representació tricolor més gran en uns Jocs Olímpics d’hivern.
“Ha estat una gran cerimònia d’obertura, amb una visió descentralitzada i en la qual Andorra ha estat present a totes les seus en les quals participem”, ha apuntat Xavier Espot Miró, president del Comitè Olímpic Andorrà, que ha estat present a l’estadi Giuseppe Meazza acompanyat de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell.
En aquest sentit, la titular de la cartera ha remarcat que “la representació andorrana està garantida amb la delegació més nombrosa als Jocs d’hivern fins a la data. Des del Govern, estem convençuts que representaran el Principat de la millor manera possible i els desitgem els millors encerts”.
Cal destacar que durant la cerimònia a Milà, Espot Miró ha mantingut una trobada informal amb els seus homòlegs dels petits països per a continuar reforçant la col·laboració entre els diferents comitès olímpics de cara als esdeveniments futurs que omplen el calendari olímpic. Per la seva banda, la ministra Mònica Bonell ha assistit a la recepció oferta pel seu homòleg italià, abans de la cerimònia d’obertura, on s’ha trobat amb diversos representants d’esports.
Verdú i Cande, els banderers
Més enllà de Milà, l’atenció s’ha centrat també en els banderers del país. Així, a Bormio, Joan Verdú ha estat el banderer en la cerimònia que s’ha dut a terme a la ciutat italiana que acollirà les proves d’esquí alpí masculí. “Poder ser banderer del país és un moment especial; ara toca centrar-se en la competició i donar el màxim per a representar el país de la millor manera possible”, ha asseverat Verdú després de desfilar.
En la mateixa línia, Cande Moreno, ha assegurat que “ha estat un dia especial; ser banderera significa molt per a mi, i és molt especial veure l’encesa del peveter de Cortina”.