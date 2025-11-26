Inversió del Govern d’1,28 M€ en el nou servei 112 i el Centre Nacional d’Emergències

L’Executiu té previst destinar 1.280.000 euros, l’any vinent, a la posada en funcionament del servei d’atenció de trucades telefòniques 112 i el Centre Nacional d’Emergències. Així ha quedat reflectit en la resposta del Govern a la pregunta formulada per Concòrdia. L’objectiu és avançar al més aviat possible i de la manera més eficient. A banda, es destinaran 184.000 euros a finalitzar els mapes de risc en curs. Ho publica aquest dimecres RTVA.
Segons ha explicat l’Executiu, el projecte 112-CNE (Centre Nacional d’Emergències) constitueix un dels projectes més rellevant i transformadors que actualment impulsa Protecció Civil. Es tracta d’una actuació de gran abast que té com a objectiu modernitzar el sistema de recepció, gestió i coordinació de les trucades d’emergència i millorar la capacitat de resposta operativa, la coordinació dels mitjans disponibles i la seguretat de la població davant qualsevol risc. Vista la complexitat, es preveu un desplegament progressiu.