Intercanvi cultural i artístic del Cor de Rock d’Andorra amb la Coral Harmonia de Santiago do Cacém (Portugal)

Cartell anunciant l’actuació del dissabte, 24 de maig, a les 19:30 hores, a la Sala de Festes d’Encamp

El Cor de Rock d’Andorra acollirà del 22 al 25 de maig la coral portuguesa de Santiago do Cacém. Aquest és el retorn de la visita que el cor andorrà va fer a Portugal la tardor del 2019 i que es va veure aturada a causa de la pandèmia. Durant aquesta visita estan previstos nombrosos actes culturals, institucionals i musicals entre les dues formacions. Seran quatre dies de convivència per a regalar als visitants el millor de la cultura del país.

El proper divendres, 23 de maig, a les 19.30 hores, la coral portuguesa oferirà un concert gratuït a la Sala de Festes del Complex Esportiu d’Encamp. Així, sota el títol “Portuguès Suave”, la Coral Harmonia vol oferir un tast de la música i el cant tradicional portuguès (fados i cantos alentejanos) amb melodies i harmonies que ens endinsaran en la riquesa del folklore d’aquest país.

En aquest concert les dues formacions oferiran arranjaments de música pop-rock i de les llistes d’èxits acompanyades de moviment i coreografies. L’entrada és lliure fins a completar l’aforament.

Cartell de l’actuació de la Coral Harmonia, el divendres 23 de maig

Coral Harmonia

El seu origen es remunta a l’any 1933, quan va ser creada per la Societat Harmonia i representa avui una de les activitats culturals d’aquesta entitat, fundada l’any 1847. És el febrer de 1984 quan el grup adopta el nom de Coral Harmonia. Presenta una gran versatilitat pel que fa al repertori, i ha realitzat més de 480 concerts a Portugal, Espanya, França i Itàlia.

L’any 2005 rep la Medalla de Mèrit del Municipi de Santiago do Cacém “Per l’excel·lència de la seva tasca en l’àmbit de la música coral polifònica, amb treballs editats i àmpliament reconeguts, que, d’aquesta manera, representen Santiago do Cacém més enllà de les fronteres”. L’any següent esdevé la primera entitat santiaguenca a exposar el seu patrimoni al Museu Municipal, en una exposició anomenada “AFINIÇÔES”.

En els darrers anys, la Coral Harmonia ha fet una aposta per a captar nous públics i dinamitzar la música coral. Així, s’inicia un nou cicle, transformant un concert coral en un gran espectacle, sovint acompanyat per la seva banda de suport “Bandalheira”. En aquest context crea espectacles temàtics com “Português Suave”.

L’any 2024 commemora 40 anys d’existència sota el lema “CORAL HARMONIA 40 ANYS. Un llegat en veu viva”, amb diverses iniciatives, destacant una exposició commemorativa de l’efemèride.

Actualment està format per una trentena de coralistes i la seva actual directora és Ana Rita Candeias.