Inscripcions obertes per a participar a la 4a Caminada Solidària dels Mossos d’Esquadra de l’Alt Urgell

In: Pirineu
4a Caminada Solidària dels Mossos d’Esquadra

Els Mossos d’Esquadra de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de Alt Urgell organitzen la quarta edició de la Caminada Solidària, una iniciativa que combina l’activitat física, la descoberta del territori i el compromís social. La marxa, que tindrà lloc el 30 de maig vinent, sortirà a les 9 del matí des de l’Alberg Xanascat de la Seu d’Urgell.

La caminada seguirà la Ruta de les Ermites de Montferrer, un recorregut de 8,5 quilòmetres apte per a tots els públics i amb una durada aproximada de dues hores, que permetrà als participants conèixer elements emblemàtics del patrimoni local, com l’església de Sant Vicenç i la Mare de Déu de la Trobada.

La inscripció té un cost de 15 euros i inclou una samarreta commemorativa. També s’ofereix la possibilitat d’afegir un dinar de germanor opcional per 16 euros, a l’alberg Xanascat. La jornada es clourà amb un sorteig de premis, que serà possible gràcies a la implicació del teixit empresarial i comercial de la zona.

En aquest sentit, l’organització ha expressat el seu agraïment a les entitats i empreses col·laboradores. La caminada compta amb el suport de Nord Pirineus, el Balneari Els Banys de Sant Vicenç, Espora Events, L’Armengoleta-Fruites La Seu, El Gall Negre Cervesera, la Cooperativa Cadí i Taurus, entre d’altres.



Proposta solidària

Tots els diners recaptats es destinaran íntegrament, a parts iguals, a l’Associació Contra el Càncer de l’Alt Urgell i a la Fundació Mossos d’Esquadra. Les inscripcions es poden formalitzar a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de la Seu d’Urgell o al telèfon 973 35 72 00.

L’activitat és oberta a tothom i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell assumirà l’assegurança de les persones que hi participin.

