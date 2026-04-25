Pirineu català: S’amplia fins al 8 de maig el termini per a sol·licitar els ajuts al lloguer per a les persones d’entre 36 i 64 anys

El Govern català ha decidit ampliar el termini de la convocatòria d’ajuts al lloguer per a les persones d’entre 36 i 64 anys i, d’acord amb la modificació de la Resolució, publicada al DOGC, les sol·licituds es podran presentar fins al 8 de maig de 2026. L’acord amb el grup dels Comuns incrementa el topall d’ingressos fins a quatre vegades l’Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), és a dir, fins als 36.279,32 euros anuals, i permet augmentar la dotació en 106 milions d’euros (respecte a la convocatòria anterior), fet que suposa ampliar la cobertura a 40.000 noves unitats familiars, aproximadament.
Segons el pacte, també s’activa l’ampliació del topall del lloguer en els municipis de l’àrea metropolitana que passa a ser de 1.000 euros mensuals per habitatge i de 750 euros a la resta de la demarcació de Barcelona.
Pel que fa al lloguer subvencionable per a les famílies nombroses, monoparentals o amb algun membre amb discapacitat reconeguda i barem de mobilitat favorable, l’import màxim acordat és de 1.100 euros a l’Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental) i de 900 euros a la resta del territori.
Les subvencions al pagament del lloguer estan destinats a persones que, tot i no trobar-se en risc imminent d’exclusió, necessiten un ajut per a poder continuar residint en l’habitatge habitual. Per tant, són una eina per a mantenir-lo i prevenir el risc d’exclusió residencial.
L’import dels ajuts al lloguer de la Generalitat s’ajusta a l’esforç que suposa per a cada persona el pagament del lloguer en funció dels ingressos, amb un màxim de 200 euros i, enguany, un mínim de 50 euros al mes (en la convocatòria anterior era de 20 euros). Els topalls de la subvenció varien en funció de l’àmbit territorial:
- Per a Barcelona i el seu àmbit metropolità que inclou les comarques del Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental, el topall s’ha ampliat i passa a ser de 1.000 euros mensuals per habitatge (en la convocatòria anterior era de 900 euros) i 450 per habitació.
- A la resta de la demarcació de Barcelona, el topall s’amplia fins als 750 euros per habitatge (en l’anterior era de 650 euros) i 350 per habitació.
- A la demarcació de Girona, el topall (que ja es va modificar en la convocatòria de 2025), es manté en 750 euros per habitatge i 400 euros per habitació.
- A la demarcació de Tarragona (també modificat en la convocatòria de 2025), es manté en 700 euros per habitatge i 350 euros per habitació.
- A la demarcació de Lleida i a les Terres de l’Ebre, es mantenen els topalls de 600 euros per habitatge i 300 per habitació.
Totes les sol·licituds es podran realitzar electrònicament, a través del web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya, i presencialment, a les seus especificades a la convocatòria.