Increment de les inspeccions per assegurar el compliment de les mesures de la Covid-19

El Govern ha anunciat un increment de les inspeccions per assegurar el compliment de les mesures de prevenció de la Covid-19. Ho ha explicat el cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, en la roda de premsa que s’ha celebrat aquest dilluns a la tarda d’actualització de les dades epidemiològiques. Espot ha emfatitzat que les últimes modificacions de la Llei qualificada de seguretat pública i de la Llei general de sanitat permeten un règim sancionador més àgil. S’estableixen les sancions lleus entre 200 i 1.000 euros, greus entre 1.001 i 20.000 euros i molt greus entre 20.001 i 100.000 euros.

Espot ha assegurat que la situació actual és preocupant i no es descarta un enduriment de les mesures restrictives de cara a dimecres si les dades sanitàries no milloren. En aquest punt, ja s’ha decretat la suspensió de les visites exteriors a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, així com als centres sociosanitaris del país, i també s’han cancel·lat les intervencions quirúrgiques programades no urgents.

Aquestes noves mesures es justifiquen pel “creixement exponencial” de la pressió sobre el sistema hospitalari, ha dit Espot, amb 37 pacients de Covid-19 ingressats a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, 11 d’ells a la unitat de cures intensives (2 més que ahir i 8 amb ventilació mecànica). La situació s’agreuja també pels brots detectats en el sí del centre hospitalari, que ha obligat a aïllar dues plantes que farà que possibles nous ingressos hagin d’anar a plantes normalment destinades a altres tipus de patologies o pacients.

Martínez Benazet ha assegurat que encara s’està molt lluny d’arribar a la saturació del sistema hospitalari, i ha recordat que hi ha disponibilitat de fins a 38 llits d’UCI, dels quals ara n’hi ha 14 d’ocupats (11 per Covid-19 i tres per altres casuístiques).

Mesures a la restauració

Pel que fa als bars i a les cafeteries, Xavier Espot ha anunciat que es manté el nombre màxim de dues persones per taula a l’interior i de quatre persones per taula a l’exterior dels establiments. Només podran superar aquest límit les unitats de convivència enteses com a un nucli familiar format pels pares o mares amb infants menors d’edat, que viuen en un mateix domicili. Precisament, el cap de Govern ha explicat que el Decret introdueix com a novetat la regulació específica “de què s’entén per unitat de convivència”, ja que fins al moment es podien produir interpretacions més properes a la família extensa.

A més, bars i cafeteries han de continuar duent a terme un registre dels seus clients. Els horaris per donar servei a taula es mantenen: podran obrir de les 7 a les 19 hores, sempre que facin dues pauses d’una hora cadascuna per ventilar i higienitzar els espais interiors –la primera pausa haurà de ser entre les 12 i les 13 hores i la segona, entre les 15 i les 16 hores–. Per contra, el servei als espais exteriors podrà donar-se ininterrompudament entre les 7 i les 19 hores.

En el cas dels restaurants, el nombre màxim de persones per taula continua sent de quatre. Només poden superar el límit les unitats de convivència formades estrictament, com en els bars i cafeteries, pels pares o mares amb infants menors d’edat. L’horari es manté tal com estava vigent actualment: podran donar servei a taula entre les 11.30 i les 16 hores i de 19 a 24 hores. Fora d’aquest horari es permet el servei per emportar.

Altres mesures

D’altra banda, en matèria laboral, el Decret aprovat avui prescriu el teletreball sempre que la tipologia de l’activitat no requereixi la presència física del treballador o empresari al lloc de treball o en qualsevol altre lloc on hagi de desenvolupar la seva activitat professional. Es manté que les reunions de treball presencials no poden superar les quatre persones.

Quant a les reunions de familiars i/o amics, el nombre màxim de persones que poden reunir-se queda reduït a quatre, llevat que el nucli convivent sigui superior.

Actualització sanitària de la COVID-19

Pel que fa a les dades de la pandèmia, Joan Martínez Benazet ha informat que la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia a Andorra és de 9.145 persones –8.288 corresponen a la segona onada–. El total de defuncions fins a la data és de 92. La taxa de reproducció del virus se situa en 1,02.

Actualment hi ha 855 casos actius: 26 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Hi ha 11 persones a l’UCI, 8 d’elles requereixen ventilació mecànica. A la planta COVID-19 habilitada al centre sociosanitari El Cedre hi ha 17 ingressats: 5 procedeixen de Salita, 10 de Sant Vicenç d’Enclar, 1 de la Residència Albó i 1 provinent d’Urgències de l’Hospital que requeria una atenció geriàtrica.

Finalment, pel que fa a la població escolar, 38 aules estan sota vigilància activa –6 total i 32 parcial– i 28 en vigilància passiva.

Joan Martínez Benazet ha fet una crida al cribratge poblacional com a estratègia de control de la pandèmia a Andorra. Així, el ministre ha recordat la importància dels autotests d’antigen, que el Govern ha subministrat a través dels comuns i que també es poden adquirir a les farmàcies, per donar més seguretat a les reunions o trobades fora del nucli de convivència. A més, ha emfatitzat que totes les persones que considerin que han pogut estar en situacions de risc de contagi poden demanar hora per fer-se una prova diagnostica trucant al telèfon 821955.

En relació amb la població escolar, Martínez Benazet ha remarcat la necessitat que els estudiants formin part dels cribratges setmanals que es duen a terme als centres del país. Alhora, el titular de Salut ha recordat que s’estan efectuant periòdicament cribratges entre els diferents sectors de l’economia nacional.