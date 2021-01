Vargas 39è i Verdú 41è a la Copa d’Europa de supergegant de Zinal

Aquest dilluns s’ha disputat la Copa d’Europa de supergegant a Zinal (Suïssa), amb Matías Vargas i Joan Verdú, que han finalitzat en la 39a i 41a posició, respectivament.

En la 39a plaça ha acabat Vargas, que sortia amb el dorsal 73, amb un crono de 1.08.56, a 2.06 del vencedor. Vargas, a més, ha aconseguit 53.86 punts FIS, millorant els 60.67 que té en l’actual llista de la FIS. Per la seva part, Verdú (dorsal 42) ha estat 41è amb 1.08.60, a 2.10 del vencedor. Verdú no ha millorat punts, en sumar 54.58, quan té 37.91 en l’actual llista. El suís Lars Roesti ha estat el guanyador, amb 1.06.50.

Demà es disputa el segon supergegant d’aquesta Copa d’Europa.

Supergegant i combinada per l’equip femení EEBE

A Bardonecchia (Itàlia), doble jornada per a l’equip femení EEBE (Esquí Estudi Batxillerat Esportiu) amb Jessica Núñez, Jordina Caminal i Íria Medina, que han disputat un supergegant FIS, completat amb la combinada.

Al supergegant, Núñez ha estat 60a amb 59.91, a 3.61 de la vencedora, la italiana Giulia Albano, que s’ha imposat amb 56.30. En la 68a plaça ha finalitzat Íria Medina, amb 1.00.67, a 4.37, i en la 79a Jordina Camina, amb 1.01.24, a 4.94.

En l’eslàlom posterior, tant Núñez com Caminal han millorat posició per a la combinada, on han estat 40a i 55a, respectivament. Medina, per la seva part, no ha pogut completar aquesta mànega. Núñez ha assolit el 27è temps de mànega, amb 46.31, el que ha sumat un total en la combinada de 1.46.22, a 4.44 de la guanyadora que ha estat la italiana Sofia Pizzato, amb 1.41.78. Això ha deixar Núñez 40a en la combinada. Pel que fa a Caminal, ha marcat el 42è temps de mànega per ser 55a al final, amb 1.48.53, a 6.75 de Pizzato.