La Trail 100 Andorra-Pyrenees del Multisport Festival preveu reunir a 2.500 atletes a Ordino

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, i president d’Actua, Jordi Gallardo, el cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortès, i el Director d’Operacions Ironman al sud d’Europa, Ferran Giménez, han presentat aquest dilluns, 18 de gener a la Casa de la Muntanya, la Trail 100 Andorra-Pyrenees, una de les proves emmarcades dins l’Andorra Multisport Festival.

La competició se celebrarà del 24 al 27 de juny de 2021 i serà un esdeveniment de quatre dies amb quatre proves, que aniran de menys a més distància: 7,5 km, 25 km, 55 km i 125 km.

Gallardo ha destacat que “sens dubte Ordino és una de les millors parròquies per on podria transcórrer aquesta competició. Primer, per l’experiència i el suport popular que sempre han rebut aquest tipus de proves. Però també pel compromís històric col·lectiu d’Ordino amb els esports de muntanya, la cura pel medi ambient i el respecte pel patrimoni. Una estratègia reconeguda el passat mes d’octubre per la UNESCO declarant la Vall d’Ordino com a Reserva de la Biosfera”. El ministre també ha assenyalat que “estem segurs que els atletes podran gaudir d’uns recorreguts espectaculars i amb uns paisatges increïbles“.

Es preveu la participació d’entre 2.500 i 3.000 atletes. El seu perfil acostuma a ser el d’un directiu o empresari, amb una renda mitjana/alta d’entre 40 i 45 anys. La previsió és que el 60% siguin homes i el 40% dones. Pel que fa a l’impacte econòmic, (segons estimacions i càlculs fets a partir de dades facilitades per Ironman en base a dades d’impacte de proves Ironman portades a terme a altres ciutats del món i adaptades a Andorra), serà d’uns 6,2 milions d’euros.