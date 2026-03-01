Inauguració de l’exposició “Un cos sota 10 mirades”, d’Emma Regada

El Grup de Creadors la Xarranca ha anunciat la inauguració de l’exposició “Un cos sota 10 mirades” de l’artista andorrana, Emma Regada, que tindrà lloc aquest proper dilluns, 2 de març, a les 20.00 hores, a l’Institucional, la seu de l’entitat, al Parc Central d’Andorra la Vella. L’exposició es podrà visitar fins al 28 de març en els horaris habituals de la Xarranca (detallats al seu compte d’Instagram) i els caps de setmana de 10.00 a 12.00 hores.
Aquesta proposta artística neix d’una reflexió al voltant del cos com a espai d’expressió, identitat i mirada col·lectiva. A través de diferents aproximacions plàstiques, l’exposició convida l’espectador a observar una mateixa realitat des de perspectives diverses, posant en valor la pluralitat d’interpretacions i sensibilitats.
Amb aquesta mostra, “el Grup de Creadors la Xarranca reafirma el seu compromís amb la promoció i difusió dels artistes del país, generant espais de trobada entre creadors i públic, i fomentant el diàleg cultural dins el territori”, tal com assenyala la mateixa entitat. La inauguració és oberta al públic.