Sofia Goggia referma el seu regnat en supergegant a la pista Àliga de Grandvalira

La italiana, Sofia Goggia, ha aconseguit la victòria del segon supergegant (SG) de l’Audi FIS Ski World Cup Andorra 2026 que s’ha disputat aquest diumenge a la pista Àliga d’El Tarter. Amb un crono d’1:25.95, la reina del descens ha consolidat el seu lideratge en la disciplina i s’ha apropat una mica més al seu primer Globus de Cristall en supergegant, mentre que la segona classificada, Alice Robinson, no ha pogut entrar entre les tres primeres i ha acabat setena. La segona i tercera posició han estat per a l’alemanya Emma Aicher (+0,24) –que ha completat un cap de setmana rodó després del 4t lloc al descens i la victòria en el primer supergegant d’ahir dissabte– i per a la noruega Lie Kajsa Vickhoff (+0,31).
Goggia s’ha mostrat molt feliç d’obtenir finalment la victòria aquest diumenge: “havia d’esquiar al màxim per a recuperar els punts que vaig perdre ahir, i he pogut ser més precisa a la part central i la diferència m’ha funcionat”. De la seva banda, Emma Aicher també ha expressat la seva satisfacció pel paper que ha fet durant els tres dies, i ha destacat que l’Àliga és “una pista genial i molt divertida per a competir-hi”. La tercera classificada, Kajsa Vickhoff ha explicat que en les darreres curses ha anat fent petits passos i ha començat a creure en ella de nou fins que “avui he pogut atacar i m’ha encantat, ha sigut increïble”.
49è lloc per a l’andorrana, Jordina Caminal
La representant andorrana, Jordina Caminal, ha pogut completar avui el supergegant, marcant una 49a posició. Caminal ha assegurat que aquests dies han sigut increïbles i ha volgut donar les gràcies a tothom, “als voluntaris, als treballadors, a l’organització i al públic”. A més, ha desitjat “poder repetir aviat i que ens donin més cites de la Copa del Món, tant en velocitat com en tècnica, perquè crec que som un referent”.
Després de les dues proves de supergegant disputades a Andorra, la classificació de la disciplina la segueix encapçalant Goggia, amb 420 punts, seguida d’Alice Robinson, amb 336. En canvi, la tercera posició, que abans de la Copa del Món de Grandvalira encara ocupava Lindsey Vonn, l’ha assumida ara Emma Aicher, amb 304 punts”.
Les atletes també volen uns Campionats del món
Sobre la possibilitat que Andorra pugui complir el somni d’acollir uns Campionats del món d’esquí alpí, Sofia Goggia ha assegurat que li encantaria tenir aquesta oportunitat perquè “m’agrada molt Andorra, l’organització és perfecta i la pista em genera molta estima”.
De la seva banda, la noruega Lie Kajsa Vickhoff ha afirmat que “és la millor Copa del Món que he vist en tot l’any i diria que en la meva carrera; és increïble l’hospitalitat de l’equip i les condicions són espectaculars”, així que “tot el meu reconeixement per a Andorra, que es mereix uns Campionats del món”. També Federica Brignone, que avui ha acabat en vuitena posició, ha assegurat que per a ella seria genial que es fessin uns Mundials aquí, perquè “m’estimo molt Andorra, és una de les meves seus preferides”.