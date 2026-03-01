INEFC Pirineus se suma a la commemoració del 8M amb una xerrada per a donar visibilitat al paper de les dones en l’àmbit esportiu

INEFC Pirineus organitza, dimecres vinent, 4 de març, a la Seu d’Urgell, una xerrada per a donar visibilitat al paper de les dones en l’àmbit esportiu. La conferència “Embaràs, maternitat i esport”, a càrrec de la piragüista olímpica Núria Vilarrubla, tindrà lloc a la sala de la Immaculada, a les 13 hores. L’acte el presentarà la doctora en Psicologia de l’esport, Luana Prato, i s’emmarcarà en la commemoració del 8M, Dia Internacional de les Dones.
L’objectiu principal d’enguany és posar el focus en el procés d’embaràs i maternitat en el context de l’esport d’elit. L’organització destaca que es vol generar “un espai de diàleg i sensibilització sobre la conciliació de la maternitat amb la pràctica esportiva d’alt nivell, a més de parlar del suport institucional i social necessari per a les esportistes”.
Abans de la xerrada, alumnes d’INEFC Pirineus llegiran un manifest institucional a la plaça de les Monges. La lectura tindrà lloc a les onze del matí, i tothom hi pot assistir.