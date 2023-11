Imma Tor celebra a la CTP els avenços front el canvi climàtic

La ministra Imma Tor al 41è Consell Plenari de la Comunitat de Treball dels Pirineus (SFGA)

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha pres part aquest dilluns del 41è Consell Plenari de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) que s’ha celebrat a la població basca de Busturia, Vizcaya. La trobada anual ha permès refermar el compromís de totes les parts per a seguir treballant per a aprofundir en la cooperació transfronterera al servei de les persones, apostant pels valors de la cohesió social, política i territorial de la Unió Europea, així com la lluita contra el canvi climàtic.

En aquest sentit, la ministra ha celebrat l’aprovació per part de la Unió Europea del projecte Life Pyrenees4Climate, que ha de permetre la implementació de l’Estratègia Pirinenca del Canvi Climàtic i ha d’ajudar a assolir la transició econòmica, ecològica i social necessària per a afrontar els reptes de futur.

El projecte, liderat per l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (OPCC) i la Comunitat de Treball dels Pirineus, rebrà un finançament de prop de 20 milions d’euros i serà el projecte emblemàtic de l’OPCC en els propers 8 any. Life Pyrenees4Climate implica prop d’una cinquantena d’entitats i tots els governs dels Pirineus i permetrà a les parts desplegar una ambiciosa estratègia transfronterera pirinenca del canvi climàtic. La participació d’Andorra en aquest projecte permetrà beneficiar-se dels treballs d’investigació que es duran a terme per a impulsar les millors opcions d’adaptació i resiliència envers el canvi climàtic així com conèixer l’impacte d’aquest fenomen sobre la salut, entre altres aspectes.

La CTP és un organisme format per representants polítics de tot el territori pirinenc que permet mantenir els lligams amb els territoris veïns i intercanviar sobre el desenvolupament i les problemàtiques inherents al massís.

La titular d’Afers Exteriors com a presidenta de l’Organisme Andorrà de Cooperació Transfronterera, ha destacat durant el seu discurs a la reunió plenària d’alt nivell que Andorra és “particularment sensible al repte del canvi climàtic” i per això es treballa per a “sensibilitzar la comunitat internacional sobre la fragilitat de les zones de muntanya front aquest repte”. És per aquest motiu que ha reivindicat que la transició ecològica “és i ha de continuar sent una prioritat i hem de continuar donant suport a la important tasca desenvolupada per la CTP en aquest aspecte, i especialment per l’OPCC”.

La ministra ha destacat que el 2024 serà un any “determinant” per a Andorra perquè s’espera culminar el procés per a assolir l’Acord d’associació amb la Unió Europea. “L’Acord ha de permetre la plena participació del nostre país al mercat interior, tenint en compte les especificitats inherents del d’Andorra”, ha apuntat Tor, qui ha afegit que l’entesa permetrà el “desenvolupament futur, diversificat i sostenible”.

Pel que fa al programa POCTEFA 2021 – 2027, la ministra Tor ha destacat que per primera vegada hi haurà una convocatòria de projectes específica per a cada àrea funcional, que permetrà desenvolupar projectes estructurants basats en els interessos i necessitats del territori a més petita escala, en el cas d’Andorra, en el marc de l’Àrea Funcional de Muntanya Est.

Finalment, Tor ha celebrat l’aprovació per totes les parts del compromís per a la promoció de l’hidrogen renovable per a treballar de cara a implementar i estudiar aquesta nova font d’energia, que permeti contribuir a la reducció de les emissions de CO 2.

La delegació andorrana ha estat completada per representants d’Andorra Business, de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic així com del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia que han participat o moderat les taules rodones sobre canvi climàtic i l’hidrogen renovable que han tingut lloc durant el Consell Plenari.