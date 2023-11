La Seu destina 8.000 euros a la greu crisi humanitària a Gaza

La situació a Palestina s’agreuja cada cop més (Fons Català de Cooperació)

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat aquest dilluns, 27 de novembre sumar-se a la Campanya 3882. CRIDA D’EMERGÈNCIA PER LA CRISI HUMANITÀRIA GENERADA DAVANT L’ESCALADA DE VIOLÈNCIA A PALESTINA oberta pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, destinant-hi un total de 8.000 euros.

Des de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament urgellenc -tal i com indica el Fons Català- recorda a la ciutadania que qui tingui interès a participar a la campanya es poden fer aportacions a través de BIZUM: 08460 o per transferència bancària al compte obert al BBVA, codi IBAN: ES91 0182 6035 4102 0160 8531. En fer el Bizum o transferència, cal incloure el concepte “Emergència Gaza”.

A la Franja de Gaza, des de la declaració de guerra d’Israel del passat 7 d’octubre, com a resposta dels atemptats de Hamàs contra Israel del mateix dia, “prop de 15.000 persones palestines han estat assassinades”, assenyalen des del consistori urgellenc.

Gaza està vivint una gran catàstrofe humanitària que no fa més que agreujar-se. Els atacs d’Israel han afectat els serveis bàsics. Més de la meitat dels hospitals de la franja no funcionen per manca de combustible, material sanitari essencial, danys, atacs i inseguretat. Les existències alimentàries estan sota mínims, segons el Programa d’Aliments de Nacions Unides. A tot això, s’hi suma l’escassetat d’aigua potable.

Davant d’aquest context, el Fons Català de Cooperació considera que els governs locals han d’esdevenir actors de pau i tenen un paper clau en l’àmbit de les relacions internacionals i la cooperació. Per aquest motiu, “des del municipalisme solidari”, es reclama, entre d’altres: