Iberdrola activa el parc eòlic marí més gran dels Estats Units

Una instal·lació eòlica marina (Nicholas Doherty Unsplash)

Iberdrola ha iniciat la posada en marxa del parc eòlic marí ‘Vineyard Wind I’, el primer projecte a gran escala d’aquesta tecnologia als Estats Units, amb 806 megawatts (MW) de capacitat, ha informat recentment la companyia que presideix Ignacio Sánchez Galán.

Vineyard Wind I: Inversió i proveïment

En concret, la instal·lació ja ha començat a subministrar energia verda a Massachusetts, Estat al qual proveirà d’electricitat eòlica i de llum més de 400.000 llars, fet que suposa més de la meitat d’una ciutat com Boston o tota l’illa de Mallorca, ha destacat la companyia.

El projecte, que espera tenir cinc turbines funcionant a ple rendiment durant els primers compassos de l’any, ha comptat amb 3.000 milions de dòlars d’inversió (més de 2.700 milions d’euros al canvi actual) garantits mitjançant contractes amb les tres principals empreses elèctriques de l’Estat.

El parc va començar la construcció el 2021 i estarà en ple funcionament aquest mateix any, evitant l’emissió de més de 1,6 milions de tones de CO2 a l’any. Cadascuna de les turbines, les peces de transició de les quals han estat fabricades per l’asturiana Windar Renovables, permetrà proporcionar energia a més de 6.000 llars i empreses.





Un precedent per a la indústria eòlica als EUA

Formades per una torre, tres pales i una gòndola, compten amb una capacitat nominal de 13 megawatts (MW), “cosa que la converteix en la turbina més gran del món occidental”, segons ha remarcat Iberdrola, que ha afegit que, amb una sola rotació, aquesta turbina pot subministrar energia a una llar de Massachusetts durant tot un dia.

“Estem lliurant la primera energia eòlica marina neta a la xarxa de Massachusetts. Estem en un moment decisiu per a l’acció climàtica als Estats Units i estem vivint un clarejar per a la indústria eòlica marina del país. A mesura que la capacitat d’aquest projecte històric es vagi posant en marxa, seguirem recolzant tots els socis que han fet possible aquest èxit amb l’objectiu d’abaratir la factura de la llum a les llars de Massachusetts.”, ha subratllat Pedro Azagra, conseller delegat d’Avangrid, filial nord-americà d’Iberdrola.

Avangrid i el grup inversor danès Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), copropietari del projecte, van anunciar el mes d’octubre passat que ‘Vineyard Wind 1’ havia tancat un paquet de capital fiscal per valor de 1.200 milions de dòlars (uns 1.135 milions d’euros), sent aquest el primer del seu tipus per a energia eòlica marina a escala comercial amb tres bancs amb seu a Estats Units.





Empreses d’altres països que han participat al projecte

L’empresa espanyola Windar Renovables ha estat l’encarregada de fabricar les 62 fonamentacions dels aerogeneradors. El contracte, per un import proper als 100 milions d’euros, ha suposat la creació de prop de 400 llocs de treball a les instal·lacions d’Astúries.

Per part seva, la italiana Prysmian Group s’ha ocupat de la posada en marxa del sistema de cable submarí que connecta el parc eòlic marí amb la xarxa elèctrica continental dels Estats Units. En total, s’han requerit més de 134 quilòmetres de cable elèctric de corrent altern d’alt voltatge.

L’empresa nord-americana Southwire, per part seva, s’ha encarregat del disseny, la fabricació i la instal·lació dels més de 51 quilòmetres de cable d’alta tensió terrestre.

Al juliol de 2023 es va acabar la instal·lació de la subestació marina, que donarà servei a tot el projecte de Vineyard Wind I. És la primera subestació d’aquest tipus instal·lada per Iberdrola als Estats Units i la sisena al món, amb un pes més gran a les 5.000 tones, la qual cosa la converteix en la més gran que ha instal·lat la companyia a la seva història.





Font: comparador-energetico.es