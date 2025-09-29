Horòscop del 29 de setembre al 5 d’octubre

Àries
del 21 de març
al 20 d’abril
La fantasia i el romanticisme seran dos aspectes fonamentals en la vostra vida al llarg d’aquests dies, és important fer-ne cas i deixar lliure el vostre caràcter emotiu i sensible. Per altra banda, és fàcil que tingueu bona sort amb més d’un aspecte, ja bé sigui a la feina com a casa, com amb algun joc d’atzar, però sobretot no us espereu que us toqui una gran quantitat de diners que segur que no passarà pas.
Taure
del 21 d’abril
al 20 de maig
És fàcil que aconseguiu el que voleu perquè teniu un munt de coses a favor i les sabreu fer servir, tot és qüestió de jugar bé les vostres cartes i esperar el moment adequat. Seran uns dies molt moguts per a vosaltres i si els aprofiteu bé us poden donar molt bons resultats a llarg termini. Per cert, tindreu molt bon rotllo a casa, que sempre va bé, i si corresponeu bé, encara la cosa pot ser millor.
Bessons
del 21 de maig
al 20 de juny
És bon moment per a escriure i per a donar a conèixer un munt de coses mitjançant l’escriptura com a comunicador, ja que us serà bastant fàcil trobar les paraules més precises per a definir els vostres pensaments. Això us pot anar molt bé en el camp de la feina, però sobretot en el de les amistats, és un moment ideal per a aclarir malentesos i situacions complicades, buscant converses concretes.
Cranc
del 21 de juny
al 21 de juliol
Tot i que sempre teniu tendència a no creure massa en vosaltres mateixos, ara podeu modificar una mica la cosa i podeu trencar amb aquest sentiment d’inferioritat que de vegades us envaeix. Ja n’hi ha prou de pensar que els altres sempre són millors i és hora de tenir ben clar que tots som iguals i tots ens equivoquem i fem coses bé de tant en tant. No és una justificació si no una realitat ben palpable.
Lleó
del 22 de juliol
al 21 d’agost
Estareu molt patidors i molt sensibles, reconec que hi ha temporades en les que tots tenim aquestes tendències, però en el vostre cas serà molt exagerat i crec que és bo que intenteu calmar una mica aquests sentiments ja que si no estareu malament per no poder canviar res del que us fa patir. De vegades és millor acceptar les situacions difícils i deixar que el temps i les ganes de que millorin donin la solució.
Verge
del 22 d’agost
al 21 de setembre
Us serà fàcil fer servir les vostres armes de seducció i us animo a que ho feu ja que així descobrireu una nova faceta del vostre caràcter que no coneixíeu. De totes maneres, una de les coses més maques d’aquests dies serà la vostra capacitat d’ànims, és a dir que donareu un munt d’ànims a tothom i això us farà sentir molt bé, a part de que us farà tenir nous amics i somriures amb desconeguts.
Balança
del 22 de setembre
al 22 d’octubre
El sentiment de contradicció i la rebel·lia seran molt presents aquests dies sobretot a la feina i heu de mirar que això no us pugui portar problemes a la llarga, és important ser conscients del que feu o dieu i, sobretot, pensar abans d’actuar, que les presses mai són bones. Per altra banda, podem dir que anireu bé en el camp de la parella i de lligar, us serà fàcil i podeu trobar persones interessants.
Escorpí
del 23 d’octubre
al 21 de novembre
Tindreu forces traves per a aconseguir el que voleu, però el més important és que tindreu paciència i això us donarà la força per a aguantar i seguir endavant. Ja us sabeu la lliçó davant dels problemes, respirar fons i seguir tirant. No deixeu que us atabalin gaire ja que si se us acaba la paciència podeu ser una mica desagradables i tampoc cal. Sort que la mainada petita us donarà pau interior.
Sagitari
del 22 de novembre
al 20 de desembre
Bons dies per a parlar amb els germans que teniu lluny de casa, ells us necessiten i a vosaltres us anirà bé reafirmar lligams que sembla que es desfan. Això també s’escau per als amics que fa temps que no veiem. Per altra banda, els d’aquest signe que estigueu estudiant us anirà molt bé ja que la informació us quedarà gravada sense problemes i serà divertit i tot anar a estudi per a veure que de fàcil és tot plegat.
Capricorn
del 21 de desembre
al 19 de gener
Us quedareu parats de veure com les persones que coneixeu us tenen en compte, ja que a la vostra manera de veure us penseu que no sou importants per a ningú i al llarg d’aquests dies us demostraran que no és així, fins i tot veureu la responsabilitat envers els vostres problemes que tenen alguns dels vostres companys. Sempre és bo saber amb qui pots comptar, però sobretot sense abusar.
Aquari
del 20 de gener
al 18 de febrer
Estareu oberts a moltes experiències noves i semblarà que tot sigui de sorpresa, us sortirà una vena poètica i se us despertaran les ganes de fer coses fora del normal, ara bé no serà res perillós ni complicat, només diferent. Per altra banda, seran dies bons per a fer inversions, no massa quantioses de diners per a no espifiar-la, però que us permetin tenir una bona sorpresa si sortís bé, heu de ser vosaltres.
Peixos
del 19 de febrer
al 20 de març
Us sentireu independents i lliures amb tot i això és bo, de fet ja us convé, al cap i a la fi hem de comptar amb nosaltres mateixos, la gent del nostre costat ens pot acompanyar, però la nostra vida l’hem de viure cadascun per ell mateix. Aquesta força d’independència us facilitarà molt el camp del treball ja que sereu capaços de defensar la vostra feina i de treure’n profit més a la llarga, heu de ser pacients.