Mònica Doria enceta el Mundial aquest dilluns amb la contrarellotge de caiac-cross

El Mundial de Penrith, a Austràlia, es posa en marxa aquest dilluns. Mònica Doria arriba a la prova després de dues setmanes de preparació al canal australià que han servit per a acabar de perfilar la preparació. “Després de dues setmanes, aquest dilluns comença el mundial; hem estat treballant específics del canal i recordant les sensacions de l’hivern i sento que arribo preparada”, ha apuntat Doria abans de la prova.
“Em sento molt preparada i que hem fet tot el que volíem fer i ara ja és qüestió de competir al llarg de tota la setmana”, ha insistit la piragüista del Principat que arriba amb la mirada posada, especialment, en la prova de C1 a la qual arriba com actual campiona d’Europa.
El caiac-cross, obrirà foc
El calendari de proves es posa en marxa aquest dilluns a partir de les 6:58 hores amb la contrarellotge femenina, si bé la participació andorrana no arribarà fins les 7:39 hores (hora d’Andorra).
La matinada de dimarts serà ja sí el torn per a les eliminatòries de canoa, mentre que dimecres començarà el caiac.