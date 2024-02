Horòscop del 26 de febrer al 3 de març

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

La vostra sensibilitat us portarà a estar molt comunicatius amb tothom, us serà fàcil donar tranquil·litat a la gent del vostre entorn i sense fer res d’especial confiaran molt en vosaltres, mireu de comportar-vos respectuosament. En el camp de la parella sembla que les coses van força bé i que senzillament us fan cas i us demostren estimació, que sempre agrada, aprofiteu-ho al màxim.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

És complicat mantenir una conversa amb els germans, ja que no hi haurà manera que captin el que els hi voleu explicar, si em voleu creure no cal que us hi feu mala sang, ja podreu parlar una altra estona de coses sèries, és millor que sortiu a voltar amb els amics i us distraieu fent coses de lleure. Per altra banda heu de mirar d’estar més pendents dels vostres temes legals, us poden donar maldecaps.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Teniu molta necessitat d’estar amb amics i també de parlar amb la parella, si en teniu és clar, però la comunicació serà un punt molt fort aquests dies, fins i tot, pot ser que parleu de coses que sempre us heu guardat, ja bé sigui per vergonya o perquè no els hi donàveu importància. De totes maneres donarà molt bon resultat i us sentireu molt satisfets de vosaltres mateixos aquests dies i això és el més important.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Sereu molt responsables i, això, us farà adonar que necessiteu molta seguretat, no és pas dolent, però heu de mirar de no demanar massa que després ho passareu malament i tampoc cal. També us diré que en el tema de diners sembla que les coses pinten molt bé i que sense fer massa esforç aconseguireu que arribin diners extres per a fer aquelles coses que us agraden sense haver de patir.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Estareu genials i tothom es girarà quan passeu i és que sense gaire esforç lluireu tots els vostres encants. Heu d’aprofitar aquesta situació i buscar la manera d’irradiar els vostres encants a la gent del vostre entorn, si hi afegiu un bon somriure serà més maco encara. Per altra banda anireu molt bé en el camp dels diners cosa que ja us feia falta, cal que en guardeu algun per a prevenir alguna despesa extra.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Teniu molts números per a discutir de qualsevol cosa amb la parella, si en teniu, és clar, i sinó, tot això que us estalviareu. Heu de mirar de no deixar que la conversa es compliqui i ja està. En el camp dels diners us podeu trobar que us demanin consell i us facin prendre part en situacions una mica delicades, mireu de ser prudents i no digueu les coses a la lleugera, confien molt en vosaltres i cal serietat.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Us poden fer enfadar molt ràpidament i dependrà de vosaltres que la cosa vagi a més o es freni, si em voleu creure és millor frenar el que es va esvalotant perquè les conseqüències no us agradaran. Hi haurà algú del vostre costat que us pot donar algun espant, és millor que aneu preparats i no deixeu que les coses us sorprenguin, la calma us pot ajudar molt més que els nervis, ho heu de tenir clar.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Hi haurà moltes ganes d’estar a casa i de fer coses de bricolatge, són dies de creativitat i els voleu dedicar al vostre benestar, cosa que és perfecte. Per altra banda us aconsello que parleu una mica amb el pare, si podeu. Us donarà bons consells i us farà sentir molt més segurs de vosaltres mateixos, que ja us fa falta. Encara que feu bricolatge mireu de sortir una mica que també us convé esbargir-vos una mica.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Ho teniu una mica malament en el camp dels diners, heu de mirar de controlar per on passen que tenen moltes ganes de desaparèixer i després la cosa es complica. També us haig de dir que tindreu uns dies molt somiadors i en els que estar distret serà una sensació massa normal, cosa no massa bona si esteu treballant, us poden cridar l’atenció. A veure si esteu una mica més desperts i al cas del que feu.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Sereu una mica massa directes a l’hora de dir les coses i, això, pot fer enfadar a algú, penseu el que deixeu anar i tot anirà millor. Per altra banda anireu molt més segurs en el camp de la feina i això us pot ser fantàstic, no deixeu passar les oportunitats que sortiran i valoreu si necessiteu aguantar segons què. No cal que ho deixeu tot, però, si cal, poseu calma en alguns aspectes de la vostra vida.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

La vostra part poètica i romàntica estarà molt exaltada, cosa que és d’agrair ja que els que us envolten podran gaudir d’una faceta vostra que no acabaven de conèixer gaire i que agradarà molt. També cal que tingueu en compte que ho teniu molt bé en tema de salut, cosa que farà que estigueu en ple rendiment en tot i que en el camp de la feina les coses us vagin força bé. No us deixeu perdre res.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Estareu molt esvalotats i sembla que tot se us gira de manera que no esperàveu, però heu d’estar preparats per a tot i no voler que la gent s’esvaloti com vosaltres, ja que no ho faran i, això, us pot posar més nerviosos encara. És molt important que deixeu fer als altres sense posar-vos-hi pel mig. Us en sortireu millor i segur que us estalviareu moltes enganxades per coses sense sentit. Ànims!