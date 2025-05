Horòscop del 19 al 25 de maig

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Són moltes les coses que us poden passar aquests dies; ho tindreu molt bé per a anar a lligar, tindreu iniciativa i empenta que faran que a la feina les coses us surtin molt bé, i per a acabar-ho d’adobar la família us respondrà de molt bona manera donant-vos suport i ajudant-vos a tirar endavant tots els vostres projectes. És important que aneu amb compte amb el tema de lligar, us anirà bé però no abuseu.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

El vostre instint de responsabilitat serà gran i formarà part del vostre tarannà, a part que us sentireu molt més a gust si feu les coses ben fetes i sense cap embolic pel mig. És fàcil que hagueu de practicar algun idioma diferent del vostre, però pot ser molt divertit, practicant se n’aprèn. Per a acabar, ho teniu molt bé per a viatjar, però heu de controlar el menjar, que en podeu fer algun abús i no és bo.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Esteu una mica nerviosos, cosa que us pot fer estar inquiets i una mica esverats; és qüestió de relaxar-vos tant com pugueu i respirar fons cada vegada que us sentiu atrapats en alguna cosa que us descontrola. De totes maneres, teniu altres aspectes molt bons i que us poden fer sentir molt bé, i un d’ells és el tema de la salut, en el qual les coses us aniran de perles i us sentireu molt bé i valents per a tot.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Haureu d’anar amb compte sobretot en l’aspecte de família, ja que és molt fàcil que hi hagi discussions i malentesos que provoquin un malestar general dins de casa. Si em voleu creure, estaria molt bé que, quan vegeu que la cosa es complica o es posa tensa, intenteu canviar de tema o, si més no, trencar el rotllo fent sortir algun altre tema de conversa. Tot i això estareu molt guapos i guapes.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Seran dies de molts contactes i de parlar amb molta gent, fins i tot podreu ampliar el vostre cercle d’amistats amb persones molt interessants i alegres, cosa que ja us va bé, si més no us fareu un tip de riure, que sempre és bo. D’altra banda, heu d’anar amb compte amb els refredats, que poden fer acte de presència i us poden donar força mal de cap, cosa que pot ser bastant molesta i empipadora.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Tot us anirà lent i sembla que costi que arribi el que voleu, però és important que no perdeu la paciència, perquè tard o d’hora s’anirà posant tot a lloc i us anirà tot bé. En el camp de la parella les coses us seran satisfactòries i això us farà estar de molt bon humor. Ara bé, heu de mirar de no patir tant per tot perquè això us farà pujar el punt de neguit i no us convé gens ni mica; intenteu buscar els punts alegres.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Les coses us pinten bé en el camp dels diners, sembla que tenen ganes de quedar-se a casa vostra i de no marxar, però, tot s’ha de dir, això passa perquè vosaltres també esteu vigilant per on passen i teniu molt clar que us heu de controlar en aquest aspecte per a anar bé. A part d’això, estareu molt al cas de tot el que passa al vostre voltant i això serà un bon aspecte per a evitar problemes i complicacions.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Heu d’anar molt amb compte en el tema dels amors, ja que al llarg d’aquests dies tot seran discussions i malentesos que us poden portar a tenir algun desengany. Per a anar bé, hauríeu d’agafar-vos les coses amb més calma i no deixar que les converses pugin de to. D’altra banda, en el camp de la feina la cosa us va força bé i pot millorar, sobretot en relació amb els vostres companys, o sigui que, alegria.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Si us heu proposat fer un canvi de feina és millor que us ho tragueu del cap, si més no fins d’aquí a uns dies, ja que la cosa en tema de canvis no pinta massa bé; ara, per a potenciar les coses que ja teniu, sí que us pot anar bé. D’altra banda, en el camp de la parella també sembla que la cosa està força bé, però, tot s’ha de dir, tindreu moltes temptacions i, això, pot ser un problema si us deixeu anar massa.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

En el camp de la parella serà on haureu de vigilar més, ja que serà fàcil que hi hagi tendència a tallar la relació, si és que en teniu; si no és així, tot això que us estalviareu. Per a evitar situacions de conflicte podeu optar per viatjar, ja que en aquest aspecte la cosa pinta força bé i us donarà l’oportunitat de fer noves amistats i coneixences; de totes maneres, no us deixeu enlluernar fàcilment.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Tindreu molts moviments en el tema de la feina, la veritat és que us sentireu molt segurs i forts a l’hora de prendre decisions difícils i és que tindreu les idees molt clares i sabreu el que voleu, cosa que és molt important per a poder tirar endavant sense problemes. D’altra banda, haureu d’anar molt amb compte en el camp dels viatges o desplaçaments, ja que anireu molt despistats i és fàcil que us perdeu, ull!



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Ho teniu força bé, tant en salut com en feina, només haureu de tenir en compte l’afonia, que serà el punt més dèbil que tindreu i és fàcil que us quedeu sense veu. D’altra banda, se us posaran molt bé totes les coses relacionades amb la feina, o sigui que, si convé, aneu a demanar-ne o, si cal fer alguna proposta, és el moment de fer-la; mireu de tenir clar què voleu dir abans de parlar per a no entrebancar-vos.