Horòscop del 15 al 21 de setembre

Àries
del 21 de març
al 20 d’abril
Haureu d’anar amb compte amb el que digueu a la feina, ja que hi ha moltes possibilitats de que algun comentari sense importància que feu sobre la vostra vida privada s’acabi convertint en un fet de dificultat pel vostre desenvolupament en el lloc de treball. Per a vosaltres serà molt millor dedicar tota l’atenció al que estigueu fent i passar d’implicar-vos en el rotllo d’amistat a la feina al menys ara.
Taure
del 21 d’abril
al 20 de maig
Teniu ganes de fer canvis, però no sabeu per on començar, us aniria bé fer una nova visió del vostre estat en la parella, potser us cal ser una mica més afectius o afectives, posant més delicadesa a la relació que ja teniu, i si no teniu parella potser el que us cal és mostrar la vostra part més tendre, sent conscients de que la tendresa és una virtut i no una debilitat. El ser romàntic no és un problema.
Bessons
del 21 de maig
al 20 de juny
Seran uns dies per a captar coses fora del normal, tindreu somnis ben estranys, i notareu de manera bastant clara tot el que passa al vostre voltant. Sobretot no us espanteu, al contrari, pareu atenció, ja que és probable que gràcies a aquest fet aconseguiu anar amb previsió del que us pot venir i d’aquesta manera reaccionareu abans de que us en passi alguna que no us agradi. Estareu molt sensibles.
Cranc
del 21 de juny
al 21 de juliol
Estareu amb els nervis de punta i realment no val la pena estar-hi, us atabala molt la reacció davant els problemes que té la gent que us envolta, us sembla que no tenen sang a les venes i que no entenen res del que digueu. Si em voleu creure no cal trencar-s’hi les banyes, vosaltres reaccioneu de manera immediata davant el que creieu que és una injustícia segons el vostre punt de vista i els altres no.
Lleó
del 22 de juliol
al 21 d’agost
Aquests dies sembla que tot us va lent, teniu molta mandra i us costa concentrar-vos en el que heu de fer, no patiu que serà una cosa passatgera, tot es tornarà a posar al lloc sense problemes en pocs dies. De totes maneres, tenir una mica de mandra tampoc és cap pecat, el cos també necessita relaxar-se i per a poder-ho fer ens fa sentir mandra i pesadesa, allò que et costa aixecar els peus, feu cas al vostre cos, relaxeu- vos.
Verge
del 22 d’agost
al 21 de setembre
Les amistats de vegades són el millor que ens podem trobar a la vida ja que ens donen l’oportunitat de viure moments importants i irrepetibles, no els deixeu perdre. Cadascú ha de ser un mateix i no deixar que per efectes de ningú es canviï la manera de ser, però el més important és deixar les portes obertes a conèixer i a compartir vivències amb els demés, d’aquesta manera sempre es creix.
Balança
del 22 de setembre
al 22 d’octubre
Heu de mirar de no patir tant per tot, senzillament patir no val la pena si un no fa res per a deixar de fer-ho, de patir, és clar. El que us diré és que la vostra reacció a l’hora de patir és enfadar-vos amb qui us envolta tingui o no tingui la culpa del vostre patiment, la meva reflexió en això és que potser el que heu de fer és parlar-ne i desfogar-vos poc a poc per a no esvalotar-vos abans d’hora. Anireu més bé.
Escorpí
del 23 d’octubre
al 21 de novembre
Us esperen dies de molt bon rotllo, estareu alegres, simpàtics i, el més important, tindreu la gran sensació de que tot s’arreglarà sense haver de fer un esforç massa important, cosa que us farà estar amb tranquil·litat. Per altra banda, estareu una mica distants a casa amb la família, cosa que heu de mirar de canviar ja que si esteu contents s’ha de compartir amb la família que són els que hi són sempre allà.
Sagitari
del 22 de novembre
al 20 de desembre
Heu d’anar amb compte, els diners semblen que us cremen als dits, només fan que arribar a les vostres mans i de seguida desapareixen, això és perquè no sou conscients de que s’ha de vigilar molt per allà on es fan passar i de seguida veieu coses que us fan gràcia i compreu. Doncs no ho heu de fer, us n’heu d’estar i mirar què us convé realment, sort que aquests rampells de gastar duren pocs dies.
Capricorn
del 21 de desembre
al 19 de gener
Us deixareu portar força per les idees de la mare, és com si tinguéssiu la necessitat de fer-la estar contenta o realitzada. De vegades no costa res fer feliç algú, tan sols amb una mica de comprensió i deixant que se senti important per la vida d’un. De totes maneres s’ha de dir també que de vegades costa perquè després les coses es descontrolen i la influència vol ser massa grossa.
Aquari
del 20 de gener
al 18 de febrer
Aquests dies no seran dels millors que tindreu ja que tot se us posarà malament i us donarà la sensació de que no hi ha res que funcioni, en realitat no és així, però passa que res us vindrà a la primera i com que la vostra idea és la de que ho voleu tot ja us afectarà malament. Si em voleu creure, no cal que us agafeu les coses tan a pit, al cap i a la fi tampoc fareu que la cosa vagi més ràpida, o sigui que tranquils.
Peixos
del 19 de febrer
al 20 de març
Voldreu la perfecció en vosaltres mateixos, us mirareu al mirall i us veureu coses que no us agraden i fareu les mil i una per a canviar-ho. I no sé per què, al cap i a la fi l’única cosa que haurà canviat en vosaltres seran les manies que haureu agafat en tot. Per tant, heu de tenir ben clar de que al llarg d’aquests dies us costarà molt poc estar maniàtics i que no cal fer res ni amoïnar-se, ja se us passarà.