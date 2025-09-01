Horòscop de l’1 al 7 de setembre

Àries
del 21 de març
al 20 d’abril
Són moltes les idees que us passaran pel cap aquests dies, ja que a part d’estar creatius i creatives tindreu un afany de ser els protagonistes de tot que farà por. Potser en certa forma necessiteu cridar l’atenció perquè últimament és com si us haguessin deixat una mica de banda, i si cal fer alguna animalada perquè destaqueu una mica d’entre tothom no passa res, sempre i quan no feu mal a ningú.
Taure
del 21 d’abril
al 20 de maig
El camp dels amics serà un dels que us sorprendrà més en aquests dies, gent amb la que ja no comptàveu per a res us farà costat en moments donats de baixada de moral en picat. També descobrireu que la vostra parella forma part del que són els amics i que hi podeu confiar d’una manera oberta i sincera. De totes maneres hi ha molts bons aspectes per a vosaltres i us passaran coses maques i alegres.
Bessons
del 21 de maig
al 20 de juny
Se us prepara alguna sorpresa a la feina i pels aspectes que hi ha serà bona, ja arribarà, no cal que us precipiteu i sobretot aneu més amb compte amb el que dieu que de vegades se us escapen coses que més valdria que us calléssiu, ser discrets i delicats no és el vostre fort i de vegades hi poseu la pota fins al cap de munt, vosaltres heu de decidir què dieu, però heu de pensar amb el que pot passar desprès.
Cranc
del 21 de juny
al 21 de juliol
Hi haurà unes ganes grans de buscar la manera de canviar d’imatge, ara bé aneu amb compte que serà fàcil que us agradin coses una mica passades de moda que faran que us vegin amb uns quants anys de més. El millor que podeu fer és que algú us vingui a acompanyar per a ajudar-vos a triar la roba o el pentinat nou que us vulgueu fer o comprar. De totes maneres estareu molt contents per tot el que sentiu.
Lleó
del 22 de juliol
al 21 d’agost
Val que hi ha coses que a vegades no les feu prou bé, però sembla que últimament només fan que sortir històries que us tallen les ales a les vostres il·lusions, no us capfiqueu que només són males passades que juga la vida per a mirar si aneu creixent personalment, en cap moment és un ajust de comptes per alguna cosa que hagueu fet. I, per cert, ja podeu estar contents perquè en el camp dels diners anireu molt bé.
Verge
del 22 d’agost
al 21 de setembre
Us haureu de controlar una mica, tot rutlla bé, però el tema de la salut serà una mica complicat, procureu estar una mica pendents de vosaltres i si us trobeu malament aneu al metge que sabrà què heu de fer. De totes maneres no patiu que no hi ha res greu i, per altra part us anirà bé estar una mica baixos perquè així us ajudaran una mica més del que solen fer. Compreu un número de loteria que us pot tocar.
Balança
del 22 de setembre
al 22 d’octubre
Encara que us sembli que les vostres idees han marxat a donar volts per a no tornar, no és així, haureu de tenir una mica més de paciència que ja vindran una altra vegada. De totes maneres, mentre espereu, seria bo que féssiu endreçar la casa que ho heu abandonat una mica i s’haurien de llençar coses que no fan cap servei, d’aquesta manera també renovareu les idees perdudes pel camí i estareu més animats.
Escorpí
del 23 d’octubre
al 21 de novembre
No us aconsellaria que us gastéssiu massa diners en la loteria perquè la sort en l’atzar no sembla pas que us acompanyi, però com que sempre hi ha excepcions feu el que vulgueu. El que sí que no heu de deixar de fer és posar-vos protecció si teniu una nit boja ja que estareu molt sensibles a les infeccions i pot ser un problema no massa agradable, si convé aneu al ginecòleg que us doni un cop d’ull.
Sagitari
del 22 de novembre
al 20 de desembre
Tot i que les coses no semblen que hagin millorat massa, podríem dir que ara, almenys, en el camp de la comunicació esteu més passius i més comprensibles i això és un gran punt a favor, al menys no us enfadeu. El camp que tindreu millor serà el dels estudis i sobretot el dels desplaçaments, o sigui que per a vosaltres el millor serà anar d’excursió a algun lloc i gaudir de paisatges naturals i salvatges.
Capricorn
del 21 de desembre
al 19 de gener
És d’envejar els dies que passareu en el camp sentimental, sobretot si esteu amb parella de ja fa temps. Estareu molt sensibles i romàntics, creant un ambient molt adequat per a demostrar-vos el que us arribeu a estimar. Això és molt maco, però també hi sou els que no teniu parella, a vosaltres us diré que heu d’aprofitar el romanticisme per a anar a lligar corrent i buscar la parella que pot ser la definitiva.
Aquari
del 20 de gener
al 18 de febrer
No feu massa cas si al llarg d’aquests dies us passen coses una mica estranyes, però és que les energies que us envolten són molt fortes i això pot provocar alguna reacció un tant diferent a les que viviu normalment, de totes maneres no us heu d’espantar que no passa res. Per altra banda, estaria bé que us anéssiu a banyar al mar o, si us fa por, a la piscina, necessitareu molta aigua per a relaxar-vos.
Peixos
del 19 de febrer
al 20 de març
Tot i que és probable el trencament d’algun projecte que teníeu, no heu de patir, us sortiran noves expectatives favorables i amb més futur del que us pensàveu, tingueu paciència i deixeu que tot vagi venint pel seu propi peu. Per altra banda, us convé fer algun viatge, no massa llarg, però sí com per a desconnectar una mica de l’ambient que viviu cada dia, i per a veure imatges diferents, més obertes.