Haka andorrana amb els Gegants d’Andorra la Vella i el VPC

La plaça del Consell General, a Andorra la Vella, va ser l’escenari, aquest dimarts a la tarda, d’una trobada cultural sense precedents. En un acte que va unir la tradició local amb la cultura maori, una quarantena de joves del campus internacional organitzat pel Haka Rugby Global i el VPC Andorra van protagonitzar una exhibició de haka acompanyats pels Gegants d’Andorra la Vella.
Formació esportiva i transmissió de valors maoris
L’acte s’emmarca en un programa de tres dies d’entrenament d’alt rendiment on joves d’entre 8 i 16 anys combinen la millora de la tècnica de rugbi amb la immersió cultural. Bobby Tane, exjugador professional neozelandès i formador del campus, va destacar la rapidesa amb què els participants han adoptat els conceptes d’aquesta dansa tradicional, subratllant que la haka és, per sobre de tot, un gest de respecte i un regal cap a l’adversari.
Els joves participants han valorat l’experiència com una oportunitat única per a entendre la comunicació i l’espiritualitat del poble maori. La disciplina i la seriositat requerides per a la dansa s’han integrat amb naturalitat en les sessions d’entrenament, reforçant el caràcter i el sentiment de pertinença al grup.
Germanor entre tradicions culturals
El moment més emotiu de la jornada va ser la fusió del ball dels Gegants d’Andorra la Vella amb la potència de la haka neozelandesa. Aquesta col·laboració simbòlica va evidenciar la capacitat de l’esport i la cultura per a transcendir fronteres, unint el patrimoni andorrà amb el llegat dels All Blacks en un espai emblemàtic de la capital.
“El VPC Andorra continua apostant per la formació integral dels seus joves de la base, combinant l’excel·lència esportiva amb el respecte per les cultures i les tradicions pròpies i alienes”, assenyalen des del club.