Oberta la convocatòria per a accedir a 24 pisos de lloguer assequible, a Arinsal

L’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) ha obert una oferta pública per a adjudicar un total de 24 habitatges de lloguer assequible corresponents al bloc I del conjunt residencial Ribasol Ski-Park situats al poble d’Arinsal, a la parròquia de la Massana. El procés per a participar-hi s’inicia la setmana que ve, en concret el dimarts, 24 de febrer, i hi poden participar les persones que estiguin inscrites al Registre de sol·licitants d’habitatges de preu assequible abans del 23 de febrer. La concurrència està oberta fins el 10 de març de 2026.
En funció de la composició de la llar i de la tipologia dels habitatges disponibles, l’INH notificarà directament a cada persona i unitats familiars inscrites al Registre de sol·licitants d’habitatges de preu assequible si compleixen els criteris establerts.
Els habitatges que s’adjudicaran en aquesta convocatòria són un total de 24 pisos, 9 habitatges tipus estudi que compten amb sala menjador-cuina-dormitori, 6 d’una habitació i 7 de dues habitacions. També es disposa de dos pisos adaptats per a persones amb mobilitat reduïda permanent, un d’una habitació i un de dues.
Els habitatges compten amb diferents superfícies i, per tant, també amb un preu assequible inicial diferenciat. Alguns d’ells compten amb terrassa o traster. La superfície dels pisos oscil·len entre els 38 metres quadrats i els 91 metres quadrats, amb un preu públic inicial d’entre els 298,84€ i els 725,68€, respectivament.
En aquesta mateixa convocatòria, també s’adjudicaran fins a 12 places d’aparcaments situades al soterrani del mateix edifici un preu de 80 €.
A destacar que la renda que assumiran les persones i unitats familiars adjudicatàries per la cessió de l’ús de l’habitatge és l’equivalent al 30% dels ingressos regulars sense que, en cap cas, pugui superar el preu de mercat menys un 25%. Les famílies que no puguin cobrir el preu assequible de l’habitatge podran ser beneficiàries d’un ajut per a l’habitatge de lloguer que cobreixi la diferència, sempre que reuneixen els requisits per a gaudir-ne.
Registre de sol·licitants d’habitatges a preu assequible
El procés de valoració d’una inscripció pot allargar-se fins a dos mesos i vista la previsió de properes ofertes públiques, s’encoratja a les persones i a les famílies que necessitin d’un habitatge a preu assequible que presentin la sol·licitud corresponent per a inscriure’s al Registre i així puguin aspirar a una adjudicació.