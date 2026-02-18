El Copríncep Serrano visitarà el Pas per a interessar-se pels greuges que provoca el tall a l’RN20

La celebració de Dimecres de Cendra, a l’església de Sant Pere del Pas de la Casa, que se celebrarà aquest dimecres, 18 de febrer, serà presidida enguany pel Bisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, Mons. Josep-Lluís Serrano, en un gest de suport i proximitat als veïns i fidels de la parròquia en l’actual situació creada pel tall en la carretera RN20.
Mons. Serrano podrà conèixer de primera mà la realitat que viuen els veïns del Pas de la Casa, ja que prèviament es trobarà amb diferents entitats i associacions de veïns de la població, acompanyat dels cònsols de la parròquia d’Encamp, Laura Mas i Xavier Fernández.
La visita començarà a les 15:00 hores, quan serà rebut pels cònsols, i amb ells es trobarà amb representants del sector del comerç, l’empresa, l’hoteleria, el jovent i els veïns del Pas de la Casa, i visitarà diversos equipaments, com l’escola bressol o el Centre Esportiu. Mons. Serrano visitarà també la reforma de la Plaça de l’Església, que inclou millores al temple de Sant Pere, a les 17:45 hores.
La celebració litúrgica de Dimecres de Cendra serà concelebrada per Mn. Àlex Vargas, rector de la Parròquia, a les 19:30 hores a l’església de Sant Pere del Pas de la Casa. Comptarà amb l’assistència dels cònsols de la parròquia.
La visita de Mons. Serrano, amb l’obertura del temps litúrgic de la Quaresma, 40 dies de preparació per a la Pasqua, iniciarà a la parròquia la vivència de la reflexió, el dejuni i l’abstinència que caracteritza aquest temps fort de la litúrgia penitencial quaresmal.