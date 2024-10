Gran participació a les activitats pel 25è aniversari del Parc natural de la vall de Sorteny

Sortida botànica a la Vall de Sorteny (Comú d’Ordino)

Les activitats programades al voltant del Parc natural de la vall de Sorteny amb motiu de la celebració del seu 25è aniversari han tingut molt bona acollida per part dels visitants. L’activitat amb més participants ha estat la visita guiada musicalitzada, per a descobrir la botànica del parc, a càrrec de la biòloga Montse Brugulat i el guitarrista David Font, en col·laboració amb l’AR+I. Aquesta activitat va tenir lloc el dissabte 13 de juliol i hi van assistir 24 persones i 13 més s’havien registrat i van quedar en llista d’espera.

Una altra de les propostes que han tingut més èxit són les sortides per a observar grans mamífers i que han consistit en un recorregut pel Parc natural d’unes 5 hores de durada i un desnivell de 560 metres que s’ha fet amb l’acompanyament d’un guia de muntanya i del guarda del Parc que s’ha encarregat d’explicar les característiques de la fauna. En total hi han participat 22 persones entre les tres sortides que s’han programat el 27 de juny, el 25 de juliol i el 8 d’agost. Durant la primera sortida es va poder observar una cabana de 40 isards, 9 muflons, marmotes i tritons.

Finalment, a les sortides al Mirador Grau de la Llosa, a l’estany de l’Estanyó s’hi han apuntat 9 persones i 10 més a la descoberta del primer inventari d’aràcnids del Parc que va anar a càrrec de l’experta Aldana Álvarez que va oferir una xerrada sobre l’aportació dels insectes en la protecció dels ecosistemes. Aquesta activitat ha estat la darrera i va tenir lloc el 14 de setembre.